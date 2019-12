Hépatite D : mystère du cycle de vie du virus élucidé

« Le VHD a besoin du VHB pour survivre, c'est comme un parasite », lance le chercheur Patrick Labonté, qui se spécialise dans les virus hépatiques. Cependant, les taux de guérison sont faibles, car les traitements contre l'hépatite B sont inefficaces contre le VHD.

« Ça peut avoir l'air contradictoire puisque le virus ne peut survivre seul, ajoute-t-il. En fait, les médicaments ciblent une enzyme particulière pour contrôler l'hépatite B, mais le traitement ne réussit pas à éliminer complètement le virus. Le VHD survit normalement et peut continuer ses dommages. »

Le défi du professeur Labonté et de son équipe de recherche est donc de trouver un traitement qui va agir contre les deux virus et il semblerait qu'ils soient sur une bonne piste.

Une piste de traitement

Dans une étude publiée récemment dans Journal of Virology, l'équipe a montré que le VHD exploitait la même protéine cellulaire que le VHB, appelée ATG5, pour favoriser son développement, plus précisément sa réplication dans le noyau de la cellule qui l'abrite. Cette protéine est essentielle pour ce qu'on appelle l'autophagie ; un processus qui sert au nettoyage des déchets cellulaires. L'autophagie devrait théoriquement servir à détruire les envahisseurs, mais la plupart des virus, comme celui de l'hépatite C ou l'influenza, ont évolué pour échapper à cette dégradation et utilisent même l'autophagie à leur avantage.

« Plusieurs études ont caractérisé le rôle de l'autophagie chez les virus, mais il varie de l'un à l'autre selon le processus de réplication du virus. Nous sommes les premiers à déterminer l'effet du processus sur le virus de l'hépatite D », souligne le professeur Labonté. Il n'était d'ailleurs pas surpris que la protéine ATG5 soit utile à ces deux virus hépatiques puisqu'ils sont étroitement liés.

Avec cette protéine commune, le processus autophagique pourrait être une piste de solution puisqu'il est essentiel au cycle de vie de ces virus. Mais la situation n'est pas si simple. « Si on bloque l'autophagie, on empêche un phénomène important pour toutes les cellules du corps. On ne sait pas ce que ça pourrait donner à long terme. Ça devrait donc être inhibé de façon spécifique, temporaire et localisée », prévient Patrick Labonté.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 5 % des porteurs d'une infection chronique à VHB sont également infectés par le VHD. La co-infection VHD-VHB est la forme la plus grave d'hépatite virale chronique puisqu'elle évolue rapidement et peut être mortelle. « Le virus de l'hépatite B, seul, peut entraîner une cirrhose ou un cancer du foie. Jumelé avec le virus de l'hépatite D, le développement de ces maladies est plus fréquent et plus rapide », souligne le chercheur.

De plus, l'équipe du professeur Labonté a fait une découverte intéressante : certaines protéines liées à l'autophagie se déplaceraient à l'extérieur de leur zone habituelle. « L'autophagie se produit habituellement dans le cytoplasme de la cellule, mais le processus contribue à la réplication du génome de VHD qui se fait dans le noyau. Est-ce que des protéines autophagiques se trouvent dans le noyau dans le cas d'une infection ? » s'interroge le chercheur. C'est une piste que l'équipe étudie actuellement et qui apportera une connaissance plus approfondie du rôle de l'autophagie chez le HDV.

Au sujet de l'étude

L'article HDV alters the autophagy process to promote its genome replicationprésente les résultats des travaux de recherche réalisés par Marwa Khabir, Asma Zahra Aliche, Camille Sureau, Matthieu Blanchet, Patrick Labonté. Ceux-ci ont bénéficié du soutien financier du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

DOI: 10.1128/JVI.01936-19

