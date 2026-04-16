MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - Pour souligner le 10e anniversaire du centre de dons Héma-Québec de Gatineau, l'organisation invite la population de la région à venir y faire un don! On ne peut imaginer une meilleure manière de célébrer l'importance du don de vie et de la mission d'Héma-Québec que d'y contribuer directement. C'est aussi l'occasion parfaite de tenter cette expérience pour la première fois.

Centre Gatineau (Groupe CNW/Héma-Québec)

« Notre centre est conçu pour offrir la meilleure expérience à nos donneurs et donneuses, explique Mylène Leduc, la superviseure du centre de Gatineau. Notre but est bien simple : on veut les revoir le plus souvent possible! Les centres de dons comme le nôtre sont des lieux importants pour la grande famille d'Héma-Québec : les donneurs et donneuses, comme les bénévoles et le personnel, y développent des habitudes et y nouent des relations précieuses. »

Par ailleurs, une cérémonie est également prévue pour souligner ce 10e anniversaire; elle aura lieu le 22 avril au centre lui-même et comprendra un témoignage fort émouvant. William Fillion, le père de la petite Charlotte, 6 ans, parlera des besoins de sa fille en immunoglobulines intraveineuses, un produit fabriqué avec le plasma provenant de la générosité des donneurs et donneuses.

« Unissons nos forces pour partager notre santé, déclare William Fillion, et ainsi aider des milliers de personnes à mieux vivre, c'est pour moi le seul message qui compte vraiment ». Le père de Charlotte est disponible pour des entrevues.

Au moment de son ouverture, le centre de Gatineau était le 8e dans la province, qui en compte désormais 13. Cette stratégie d'ouverture de centres, dont les plus récents sont exclusivement consacrés aux dons de plasma, s'inscrit dans l'objectif ambitieux d'Héma-Québec d'augmenter son autosuffisance pour ce produit sanguin, avec lequel on produit des médicaments dont la demande est en hausse constante, comme les immunoglobulines.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est près de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

SOURCE Héma-Québec

Renseignements : Ligne médias : 514 832-0871, hemaquebec.ca