Héma-Québec se hisse au 1er rang du classement Forbes 2020 des meilleurs employeurs du secteur de la santé au Québec

Le sondage Forbes a été réalisé en ligne auprès de 8 000 employés à temps plein et à temps partiel d'entreprises et d'institutions canadiennes ayant plus de 500 employés. Les participants étaient invités à s'exprimer sur leur propension à recommander leur employeur et à évaluer d'autres employeurs faisant partie de leur industrie respective. Seules les 300 entreprises canadiennes ayant reçu les résultats les plus élevés se classent au palmarès des meilleurs employeurs du Canada 2020.

« L'effervescence actuelle du marché de l'emploi au Québec fait en sorte que tous les employeurs doivent rivaliser d'imagination pour attirer les meilleurs talents. La mission unique d'Héma-Québec, orientée sur le don de vie, a de tous temps contribué à donner à notre organisation une identité forte et un effet attractif auprès des chercheurs d'emploi. Notre organisation déploie des efforts importants pour se démarquer comme employeur de qualité. C'est toujours apprécié lorsque la reconnaissance vient de l'externe et surtout d'une référence telle que Forbes », déclare Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec.

Consciente que l'excellence de son organisation dépend principalement de ses employés, Héma-Québec s'engage à fournir un environnement de travail de qualité, et à favoriser la polyvalence et la mobilité interne. La diversité des expertises et la complémentarité des talents assurent la réussite et la performance de ses activités.

Surtout, ce sont les valeurs et la mission de l'organisation qui la distinguent. Le désir de contribuer au bien être lié à la santé de la population québécoise anime les employés au quotidien.

Pour en savoir plus sur les emplois disponibles à Héma-Québec : https://www.hema-quebec.qc.ca/carrieres/index.fr.html



À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 300 employés, près de 225 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

www.hema-quebec.qc.ca

