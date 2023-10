MONTRÉAL, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Héma-Québec est fière de participer à la cérémonie à la mémoire des donneurs d'organes et de tissus du Québec organisée par l'ACDO. La trentième édition de cet important rassemblement, qui a eu lieu cet avant-midi, est l'occasion idéale de souligner la générosité et l'altruisme de ceux et celles dont les dons ont permis de changer la vie de nombreuses personnes. Leurs proches, dont quelques centaines étaient rassemblés aujourd'hui pour la cérémonie, ont de quoi être fiers!

« Dans les trois dernières décennies, les personnes qui ont bénéficié de greffes au pays se comptent par milliers, explique le Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation à Héma-Québec. Chacun de ces milliers de dons empreints d'une touchante humanité mérite d'être reconnu. Ils s'inscrivent tout à fait dans notre mission, dont la portée va du sang au lait maternel en passant par les cellules souches et les tissus humains - toujours dans la même optique de la guérison d'autrui grâce au don de soi. »

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Dans le secteur des tissus humains, l'organisation s'occupe de l'évaluation des donneurs ainsi que du prélèvement, de la transformation et de la distribution des tissus aux fins de greffe.

Pendant l'exercice 2022-2023, ce sont près de 5 500 tissus qui ont été distribués aux centres hospitaliers du Québec. Ce résultat est le fruit de la générosité des donneurs et des familles et d'une collaboration soutenue avec les professionnels du réseau de la santé.

