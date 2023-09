MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Il y a 25 ans exactement, le 28 septembre 1998, le gouvernement québécois créait Héma-Québec, qui devenait le fournisseur exclusif de produits sanguins et de médicaments fabriqués à partir de plasma pour la population de la province. Depuis, l'organisation n'a cessé de croître, notamment en créant de nouveaux secteurs d'activité comme ceux des cellules souches, des tissus humains, du lait maternel et des services de laboratoire spécialisés. Aujourd'hui, Héma-Québec, partenaire incontournable du système de santé, est fière de l'important rôle social qu'elle joue dans la vie des Québécoises et Québécois.

Pour souligner ce quart de siècle de dépassement, l'organisation a lancé cet automne un microsite, qui héberge notamment un balado, Donneurs de sens, dont les 9 épisodes regorgent d'informations sur différents aspects de la mission de l'organisation. L'anniversaire sera également à l'honneur lors des différents événements organisés cette année à l'intention des donneurs, bénévoles, employés et partenaires.

« Sans tous les membres de la grande famille d'Héma-Québec, rien de tout ce qui a été accompli ces 25 dernières années n'aurait été possible, a déclaré Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction. Nous nous devons de profiter tous ensemble de tels jalons pour prendre un pas de recul et nous encourager les uns les autres à continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Il s'agit aussi d'une occasion de jeter un regard vers l'avenir, car nous ne manquons pas de projets et surtout d'ambition pour continuer à évoluer et à toujours faire mieux, au service de la population québécoise. »

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 600 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

