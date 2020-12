« Notre plus récente membre, Hélène, possède une feuille de route impressionnante à titre de professionnelle influente et de mentor, tout en ayant fait preuve de son engagement à l'égard de notre société et du respect des normes les plus rigoureuses », a déclaré Daniel Granger, C.M., LLL, MBA, ARP, FSCRP, président du Collège des Fellows de la SCRP. « En tant que membre du Collège des Fellows, elle se joint à certains des meilleurs relationnistes du pays, tous engagés à faire progresser notre profession et la Société canadienne des relations publiques. »

Mme Gagnon sera accueillie par ses pairs à l'occasion des cérémonies d'inauguration de la conférence nationale de la SCRP, « Cultivate 2021 », en septembre prochain.

« Le sens de l'éthique d'Hélène, sa recherche de la vérité et son authenticité sont les piliers de son succès, commente William Spurr, ancien président de Bombardier Transport Amérique du Nord (BTAN), et un des cinq personnes qui ont proposé la candidature de Mme Gagnon. J'ai pu constater personnellement ses capacités en action dans les moments les plus difficiles et je ne peux qu'humblement féliciter Hélène Gagnon en soutenant sa candidature au Collège des Fellows de la Société canadienne des relations publiques. »

Depuis 2000, le Collège des Fellows de la SCRP reconnait les réalisations de membres ayant démontré être des chefs de file de la profession des relations publiques et des communications. Avec l'intronisation de cette année, on retrouve présentement 95 membres du Collège des Fellows (FSCRP), en plus de 10 Fellows honoraires (FSCRP(H)).

Afin de devenir Fellow, un professionnel des relations publiques doit démontrer avoir apporté des contributions significatives à la fois à la profession et à la SCRP. Pour devenir admissible, un candidat doit d'abord être membre en règle de la Société depuis 10 ans, avoir atteint le statut de membre agréé ARP et posséder au moins 20 années d'expérience professionnelle dans le domaine des relations publiques.

