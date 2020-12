Hélène Dorion reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie

« Hélène Dorion est une grande poète dont la feuille de route est exceptionnelle. Écrivaine prolifique, elle collabore à une multitude de projets rassembleurs où les disciplines convergent. Généreuse et très présente dans sa communauté, elle participe à la vie culturelle estrienne en prenant part à divers événements, rencontres et tournages », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

La lauréate Hélène Dorion - Poète, romancière et essayiste

Hélène Dorion est une artiste visionnaire et accomplie. En plus de 35 ans, elle a construit une œuvre qui sonde l'intime de l'être et invite à méditer sur la splendeur du monde. Poésie, romans, récits, essais, livres d'artistes, albums jeunesse, ses livres sont publiés dans une quinzaine de pays et lui ont valu plusieurs distinctions, dont le prix littéraire du Gouverneur général du Canada, le prix Anne-Hébert, le prix Senghor et le prix Mallarmé. En 2019, elle a reçu le prestigieux Prix Athanase-David, la plus haute distinction qui soit dans le domaine littéraire québécois. L'année 2020 est marquée par la publication de Pas même le bruit d'un fleuve chez Alto, un roman qui a trouvé un fort écho autant auprès des lecteurs que de la critique.

Installée en Estrie depuis de nombreuses années, elle s'implique dans la région à travers de multiples activités parmi lesquelles le tournage d'une émission de Second regard (ICI Radio-Canada Télé) à Orford, l'exposition Le Temps du paysage à la Galerie Riverin-Arlogos à Eastman, la présentation du concert littéraire Temps neuf avec les Violons du Roy durant Les Correspondances d'Eastman et la collaboration avec le compositeur estrien Robert Ingari pour la création de la pièce Vient le jour.

Les finalistes à ce prix étaient :

Josianne Bolduc - Artiste en arts visuels, performance et installation

La démarche de l'artiste se situe au centre des préoccupations en art actuel. Orientée vers les créations in situ et les performances éphémères, elle se passionne pour la documentation des manifestations de la présence humaine à l'état naturel ou sous forme de performances, artistiques ou autres, et sur les moyens de tirer de cette documentation une expérience artistique.

Éric Gauthier - Conteur et écrivain

Éric Gauthier puise dans l'étrange et dans l'extraordinaire. Le conteur bâtit son répertoire en présentant la vie moderne sous un angle fantaisiste. L'écrivain se révèle à travers des littératures de l'imaginaire : fantastique, science-fiction, horreur. Son œuvre valse entre le sinistre et l'humour, entre le quotidien et l'insolite.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Estrie

Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l'Estrie regroupe et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs et travailleuses culturel·le·s issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire de l'Estrie. Il a pour mission de contribuer à l'essor, à la reconnaissance et à l'accès de la culture et des arts professionnels en Estrie. Souhaitant mobiliser l'ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.

