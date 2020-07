Heinz réinvente sa gamme d'aliments pour bébé avec le lancement de nourriture pour bébé HEINZ DE NATURE(MC)

C'est pourquoi Heinz lance HEINZ DE NATURE MC , une nouvelle gamme de nourriture pour bébé, incluant des options biologiques, faite d'ingrédients naturels et de cerises des Antilles. Ravivant la catégorie, les aliments sont préparés simplement : lavés, coupés, réchauffés et réduits en purée. Fait de la nature, presque fait maison. La gamme comprend également des emballages en verres recyclables pour les parents qui cherchent des emballages plus respectueux de l'environnement et transparents.

« Nous savons que préparer votre propre nourriture pour bébé avec des ingrédients simples peut être fastidieux. Ce ne sont pas tous les parents qui ont le temps, explique Daniel Gotlib, directeur principal, innovation et développement de marque à Kraft Heinz Canada. Avec HEINZ DE NATUREMC, nous avons conçu une gamme d'aliments pour bébé que les parents seront contents de donner à leur enfant, que ce soit en déplacement ou à la maison. Nos produits n'ont ni sel ni sucre ajouté, et ne contiennent pas d'agents conservateurs artificiels. Les parents ont des options biologiques ou faites d'ingrédients naturels et de cerises des Antilles. Il s'agit d'une nourriture pour bébé de grande qualité, qui répond aux besoins des parents. »

Pour lancer la nouvelle gamme de produits au Canada, HEINZ DE NATUREMC a fait équipe avec la nutritionniste certifiée Abbey Sharp pour publier « A Wonderful Meal from Nature ». Il s'agit d'un livre interactif pour les bébés, qui les aident à tisser une relation saine avec la nourriture. Le livre illustre de façon ludique la connexion entre aliments et nature, ce qui engage les bébés sur la voie de la découverte des bienfaits de la nature.

« Les enfants commencent à développer leur relation avec la nourriture à un très jeune âge. Il est donc important pour les parents de prendre soin de cette relation en enseignant à leurs petits l'origine de leur nourriture, et de leur donner des aliments faits d'ingrédients simples, mentionne Abbey Sharp, nutritionniste certifiée et autrice de "A Wonderful Meal from Nature". En tant que parent et femme enceinte, j'adore donner à mes bébés de la nourriture faite maison avec des ingrédients simples lorsque je le peux, mais je n'ai pas toujours le temps. HEINZ DE NATUREMC prépare de la nourriture pour bébé comme je le ferais, ce qui me rend heureuse et confiante. »

Pour présenter cette nouvelle nourriture pour bébé délicieuse et nourrissante aux parents, HEINZ DE NATUREMC travaille également avec Moms Meet, une communauté virtuelle qui encourage les mamans à se rallier pour élever des familles épanouies et saines. Celle-ci a contribué à la distribution d'échantillons de produit et du livre à de futures et nouvelles mamans partout au pays, dont des groupes en Ontario et au Québec. Le livre sortira aussi dans les Little Free Librairies du Canada cet été, offrant une surprise amusante et éducative à plusieurs familles ayant souffert des fermetures des écoles et des bibliothèques cette année.

La gamme de produits HEINZ DE NATUREMC offrira 40 produits différents, y compris des options aux saveurs uniques telles que Poires ou Pruneaux, et des saveurs multiples comme Bleuets/Pommes/Avoine ou Poires/Patates Douces/Prunes. Le tout sous forme de 21 nouveaux aliments en sachet et 19 pots en verre recyclable,

Les produits HEINZ DE NATUREMC sont distribués depuis juin 2020 dans tous les principaux supermarchés du Canada ainsi que sur Amazon.ca. Pour en savoir plus sur Heinz De Nature, les Canadiens et Canadiennes peuvent visiter www.heinzbaby.com/fr-ca.

À propos de Kraft Heinz Canada

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se trouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid et Maxwell House. Kraft Heinz Canada est résolue à agir de manière responsable envers ses employés, notre planète et son entreprise. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.kraftheinzcompany.com.

__________________________ 1 Mintel Baby Food & Drink US Report, 2018.

SOURCE Kraft Heinz Canada

Renseignements: Demandes média : Stéphania Masoabo, [email protected], 514-247-1890