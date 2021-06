Heinz récompensera ceux qui sont coincés dans le trafic et qui conduisent à la vitesse de son ketchup, soit 0,045 km/h

Sachant que 80 % des Canadiens et Canadiennes affirment qu'ils voyageront en 2021, mais que la plupart d'entre eux ne traverseront pas les frontières internationales, le trafic estival devrait être pire que d'habitude cette année. C'est pourquoi Heinz transformera le trafic en une bonne expérience 1 . Du 3 juin au 4 juillet, ceux qui sont coincés dans les embouteillages, conduisant aussi lentement que le ketchup Heinz recevront des publicités activées par le trafic dans l'application Waze et certains Canadiens qui se déplacent lentement se verront offrir ce savoureux combo estival composé de ketchup Heinz et de l'Impossible Whopper de Burger King.

« Étonnamment, beaucoup de gens ne savent pas que le ketchup Heinz s'écoule de notre bouteille en verre à 0,045 kilomètre par heure. Et avec un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes sur la route cet été, que ce soit dans leur propre ville ou pour des escapades de fin de semaine, la circulation deviendra un point sensible auquel nous devrons peut-être tous nous réhabituer. Nous voulions montrer à nos amateurs que la lenteur n'est pas toujours une mauvaise chose et les récompenser avec le délicieux ketchup Heinz à écoulement lent, en guise de récompense pour ces terribles embouteillages », déclare Daniel Gotlib, directeur associé, consolidation de marque et innovation à Kraft Heinz Canada. « Nous sommes ravis de faire équipe avec Waze et Burger King pour offrir aux Canadiens et Canadiennes un repas synonyme d'été, et après avoir été coincés dans le trafic de fin de semaine, nous savons qu'il n'y a rien de plus satisfaisant qu'un délicieux hamburger avec du ketchup Heinz. »

Du jeudi 3 juin 2021 au mercredi 7 juillet 2021, les Canadiens et Canadiennes peuvent télécharger Waze pour surveiller leur vitesse et avoir la chance de profiter de cette offre à durée limitée. Ils sont invités à partager leur moment de récompense avec @Heinz_CA.

« Le ketchup Heinz et Waze sont deux marques emblématiques avec lesquelles nous sommes ravis de nous associer cet été, afin de montrer aux Canadiens et Canadiennes que prendre la route la plus achalandée a parfois ses avantages », a déclaré Nicholas Hansen, directeur de l'exécution marketing au Canada pour Burger King.

À propos de Kraft Heinz Canada

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se trouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid et Maxwell House. Kraft Heinz Canada est résolue à agir de manière responsable envers ses employés, notre planète et son entreprise. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.kraftheinzcompany.com.





SOURCE Kraft Heinz Canada

