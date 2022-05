HEINZ LANCE LE KETCHUP FROID, TOUJOURS AU GOÛT MÊME EMBLÉMATIQUE, MAIS PLUS FROID

Des casse-croûtes aux tablettes d'épicerie, le ketchup emblématique Heinz a toujours été servi à la température ambiante. Pourtant, beaucoup de ses plus grands amateurs l'aiment froid. Pour prendre le pouls du débat, Heinz a récemment mené un sondage qui a démontré que près de la moitié des Canadiens et Canadiennes pensent que la seule façon de manger du ketchup est de le manger froid; pourtant, 1 personne sur 5 croit qu'il doit être consommé à la température pièce.

En guise de clin d'œil aux fans qui l'aiment froid et de mettre au défi ceux qui le préfèrent à la température pièce de l'essayer, le Ketchup froid Heinz est spécifiquement conçu pour les amateurs de fraîcheur. C'est le même ketchup emblématique, mais froid, avec une étiquette qui devient bleu glacial lorsque la bouteille est parfaitement refroidie.

« Ce n'est pas un secret que le débat sur la température du ketchup est un sujet controversé qui divise l'Internet », explique Jacqueline Chao, Gestionnaire Principale de la Marque, Kraft Heinz Company. « En tant que marque de ketchup la plus légendaire du monde, nous y voyons l'occasion toute naturelle de nous mêler de ce débat culturel d'une façon inattendue mais assumée, en lançant le Ketchup froid Heinz, qui est le même ketchup que d'habitude, mais plus froid. Nous sommes ravis que nos fans puissent maintenant choisir, parce que quand il est question de ketchup, qu'il soit à la température pièce ou froid, il faut que ce soit du Heinz. »

Dès aujourd'hui, le Ketchup froid Heinz est disponible dans les restaurants Wendy's participants du Canada pour une durée limitée, de façon à ce que les amateurs de ketchup froid puissent y tremper leurs frites chaudes et croustillantes pour une expérience de goût ultime. Pour les Canadiens et Canadiennes qui aimeraient ramener une bouteille de Ketchup froid Heinz à la maison, il leur faudra repérer les bouteilles emblématiques en verre qui se trouvent dans les réfrigérateurs dédiés dans certains supermarchés, à partir du 30 mai et sur les médias sociaux où Heinz Canada offrira un nombre limité de bouteilles Ketchup froid Heinz à l'étiquette activée par le froid.

Comment aimez-vous votre Heinz? Dites-le-nous en ligne en suivant Heinz sur Twitter Canada , Facebook Canada et Instagram Canada , et en utilisant le mot-clic #KetchupFroidHeinz pour partager votre allégeance.

