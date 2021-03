Heinz lance de nouveaux condiments en édition limitée à partir de vieilles publications sociales

Le Tarchup , un mélange de sauce tartare et de ketchup Heinz , a été partagé dans un tweet nocturne vieux de dix ans par une maître des condiments, Arianne de Toronto. Emma, de Toronto, s'est tournée vers un forum de mariage pour enlever une tache d'aïoli au wasabi et à l'ail sur la robe vintage de sa mère, publiant ainsi sans le savoir la recette du Wasabioli . Il y a quatre ans, alors qu'il cherchait des « subreddits » pour pimenter sa commande de pizza, Deep de Vancouver a partagé sans se méfier le Hanch , une combinaison de sauce piquante et de sauce ranch. Ils ne se doutaient pas que... Heinz observait. Heinz a surpris ces créateurs de sauce en faisant de leurs créations une réalité, puis a travaillé avec eux pour lancer leur sauce sur le marché canadien.

Les nouveaux mélanges sont maintenant disponibles à travers le Canada dans certaines épiceries, pour un temps limité, à un prix de détail suggéré de 2,99 $ (les prix peuvent varier selon le détaillant). Après avoir essayé ces récents mélanges, Heinz invite les Canadiens et Canadiennes à partager les aliments les plus étranges qu'ils associent avec eux sur les réseaux sociaux, en identifiant @Heinz_CA et #SocioSaucesHeinz.

« Nous avons obtenu un succès incroyable avec des innovations telles que Mayochup et Mayoracha, déclare Daniel Gotlib, Directeur associé Consolidation de Marque et Innovation, à Kraft Heinz Canada. Il y a beaucoup d'appétit pour les mélanges Heinz alors que les consommateurs continuent d'explorer des combinaisons de saveurs plus audacieuses et uniques. Étonnamment, les mélanges de condiments font l'objet de nombreuses conversations sociales et nous avons vu une opportunité de travailler avec nos fans en créant des mélanges qui s'inspirent d'eux. »

Les Canadiens et Canadiennes peuvent visiter HeinzCrowdsauced.ca pour en apprendre davantage sur les créateurs des SocioSauces de Heinz, l'inspiration derrière celles-ci et leurs façons préférées de les déguster.

À propos de Kraft Heinz Canada

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se trouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid et Maxwell House. Kraft Heinz Canada est résolue à agir de manière responsable envers ses employés, notre planète et son entreprise. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.kraftheinzcompany.com.

