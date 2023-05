Cinq finalistes seront accueillis en personne par Heineken® 0.0 lors du Grand Prix Pirelli de Formule 1 du Canada 2023® où l'un d'entre eux gagnera le titre de « Player 0.0 du Canada » et simulera une course avec le champion du monde de F1® Max Verstappen.

TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Heineken® 0.0 a lancé sa compétition mondiale de simulation de course « Player 0.0 » au Canada, invitant les Canadiens à s'affronter sur une piste de course virtuelle pour avoir la chance de faire face au double champion du monde de F1® et joueur avide Max Verstappen.

Heineken® lance la simulation de course virtuelle "Player 0.0" au Canada

Entre le 25 mai et le 7 juin 2023, les fans de sport et les joueurs canadiens sont invités à participer à un contre-la-montre national sur le circuit virtuel Gilles Villeneuve via le jeu vidéo EA Sports™ F1® 22. Les cinq meilleurs joueurs se qualifieront pour un voyage au Grand Prix Pirelli de Formule 1 du Canada 2023® à Montréal afin de s'affronter en direct via des simulateurs de course pour le titre ultime de « Player 0.0 du Canada ». Le champion gagnera un voyage pour simuler une course avec Max Verstappen lui-même lors d'un événement mondial « Player 0.0 » plus tard cette année.

" Nous sommes heureux de lancer « Player 0.0 » au Canada et de donner aux fans de jeux vidéo la chance de jouer avec le meilleur pilote mondial actuel ", a annoncé Laurent Delmouly, directeur général de Heineken Canada. "La simulation de course est en train de changer le monde de la F1 car les pilotes eux-mêmes l'utilisent pour se préparer aux courses, et nous sommes ravis de mettre les Canadiens dans le siège du pilote avec « Player 0.0 ». Grâce à cette plateforme innovante, tout en prônant une consommation responsable, Heineken continue d'offrir les meilleures expériences au public canadien" a ajouté M. Delmouly.

« Player 0.0 » est la dernière activation dans le cadre du partenariat mondial de Heineken® en Formule 1®, qui rassemble les fans avec sa campagne de consommation responsable, " Quand vous buvez, ne conduisez jamais ". Plus tôt cette année, Verstappen a été annoncé comme ambassadeur mondial Heineken® 0.0, engageant la prochaine génération de fans à travers une série d'activités créatives et significatives axées sur la consommation responsable. Heineken 0.0® est une bière rafraîchissante sans alcool, brassée avec une recette unique qui ne compromet ni le goût ni la participation sociale.

Les Canadiens peuvent participer à « Player 0.0 » en participant à une course sur le circuit virtuel Gilles Villeneuve via le populaire jeu vidéo EA Sports™ F1® 22 et en soumettant leur meilleur temps au tour par l'intermédiaire du microsite « Player 0.0 »: site web. Les participants peuvent jouer sur n'importe quelle plateforme où le jeu est disponible et doivent télécharger une capture d'écran de leur temps au tour sur le microsite lors de leur inscription.

Depuis son entrée dans le monde du sport automobile en 2016, Heineken® s'est engagée à faire évoluer les mentalités en faveur d'une consommation responsable d'alcool et a relancé la campagne " Quand vous buvez, ne conduisez jamais " en 2022. Heineken® a toujours prôné une consommation responsable et les partenariats mondiaux dans le domaine du sport automobile constituent désormais une plateforme efficace pour promouvoir la consommation responsable.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web.

À PROPOS DE PLAYER 0.0

« Player 0.0 » est la nouvelle initiative de jeu de Heineken®, en collaboration avec Max Verstappen, pour offrir aux fans une expérience de F1 engageante à travers une simulation de course tout en promouvant une consommation responsable.

À PROPOS DE HEINEKEN

HEINEKEN® est le brasseur le plus international au monde. Dirigé par la marque Heineken®, le Groupe dispose d'un portefeuille de bières et de cidres internationaux, régionaux, locaux et de spécialité. Nous sommes déterminés à innover, à investir dans la marque à long terme, à faire preuve de rigueur dans la réalisation des ventes et à gérer les coûts de façon ciblée. HEINEKEN® a une empreinte géographique bien équilibrée avec des postes de direction dans les marchés développés et émergents.

Lara Berguglia, North Strategic (au nom de Heineken®)