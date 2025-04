Silver de Heineken MD transpose la douceur au-delà de la bière avec le lancement de la Smootheriser de Heineken MD , une crème qui rend votre peau aussi soyeuse que notre bière

Ce nouveau produit offert en édition limitée brouille les frontières entre la bière et la beauté, transformant le goût ultra-doux caractéristique de Silver de Heineken MD en une création inattendue

La crème Smootheriser de HeinekenMD sera lancée au Cambodge et dans la région de Taïwan, apportant une touche rafraîchissante aux soins de la peau et donnant un nouveau sens à la douceur

SINGAPOUR, le 31 mars 2025 /CNW/ - Silver de HeinekenMD, la bière réputée pour sa douceur ultra-rafraîchissante, présente aujourd'hui la crème Smootheriser de HeinekenMD, une crème de beauté « qui adoucit la peau ». Brouillant les frontières entre la bière et les soins de beauté, la crème s'inspire de la formule de la bière Silver de HeinekenMD, qui est à la fois fraîche et facile à boire, et offre une douceur qui va au-delà de la bière.

Le fabricant derrière la bière la plus soyeuse crée la crème pour la peau la plus lisse; Silver de HeinekenMD brouille les frontières avec la Smootheriser de HeinekenMD. Silver de HeinekenMD va au-delà de la bière avec le lancement de la Smootheriser de HeinekenMD, une crème qui rend votre peau aussi soyeuse que notre bière. La Smootheriser de HeinekenMD sera lancée au Cambodge et à Taïwan, apportant une touche rafraîchissante aux soins de la peau et donnant un nouveau sens à la douceur.

À une époque où les consommateurs interagissent avec les marques de façon plus inattendue, Silver de HeinekenMD se penche sur les tendances culturelles, repoussant les frontières du marketing traditionnel pour créer un produit ludique et perturbateur. Lancée en Asie, cette création inattendue tire parti de la popularité des produits pour les soins de la peau et de l'augmentation des soins personnels pour susciter l'intérêt d'un public plus vaste avec un produit ludique et perturbateur.

Bouleverser les attentes, un peu de douceur à la fois

Repousser les limites des catégories fait partie de l'ADN de Silver de HeinekenMD. Infusée à -1 °C pour un goût rafraîchissant et vif, notre bière a toujours redéfini la douceur. Aujourd'hui, fidèle à l'esprit de la bière Silver de HeinekenMD, la marque fait parler d'elle avec son approche non conventionnelle de l'engagement envers la marque et suscite la curiosité et la conversation.

Ce qui était une blague au départ était tout simplement trop « soyeux » pour passer à côté.

« La crème Smootheriser de HeinekenMD n'est pas qu'une question de profiter des dernières tendances. HeinekenMD a pris la décision de combiner humour, innovation et pertinence culturelle pour créer un croisement mémorable qui fait parler les gens, qu'ils consomment de la bière, des produits de soin de la peau ou les deux. Après tout, quand nous avons quelque chose d'aussi soyeux que la Silver de HeinekenMD, pourquoi se contenter de la bière? », a déclaré Nabil Nasser, responsable mondial de la marque HeinekenMD.

Vers une conversation culturelle

Même si son lancement est prévu le 1er avril, la crème Smootheriser de HeinekenMD n'est pas un poisson d'avril. Le produit est bien réel, ce qui brouille les frontières entre la parodie et la possibilité. Infusée d'orge et de houblon de la même qualité qui donnent à la bière Silver de HeinekenMD son goût vif distinctif, la crème Smootheriser de HeinekenMD renferme une formulation haut de gamme conçue pour hydrater et nourrir la peau dans un emballage élégant. Plus de 1 000 emballages en édition limitée sont maintenant offerts exclusivement au moyen d'activations et de cadeaux sélectionnés.

La crème Smootheriser de HeinekenMD sera lancée dans la région de Taïwan et au Cambodge, parallèlement au lancement officiel de la bière Silver de HeinekenMD sur ce même marché.

Nous invitons les amateurs qui sont curieux de voir la combinaison intéressante de bière et de beauté à suivre @heineken_tw et @heineken_kh sur Instagram pour en savoir plus sur la crème Smootheriser de HeinekenMD.

À PROPOS DE HEINEKEN

HEINEKEN est le brasseur le plus international au monde. Il est le principal promoteur et distributeur de bières, de bières sans alcool et de cidres de qualité supérieure. Dirigé par la marque Heineken®, le Groupe dispose d'un portefeuille de plus de 340 bières et cidres internationaux, régionaux, locaux et de spécialité. Les 85 000 employés de HEINEKEN créent le bonheur de se retrouver ensemble pour inspirer un monde meilleur. Nous rêvons de façonner l'avenir de la bière et au-delà pour gagner le cœur des consommateurs. Nous sommes déterminés à innover, à investir dans la marque à long terme, à faire preuve de rigueur dans la réalisation des ventes et à gérer les coûts de façon ciblée. Le développement durable est intégré à nos activités grâce au programme « Brassons un monde meilleur ». HEINEKENMD a une empreinte géographique bien équilibrée avec des postes de direction dans les marchés développés et émergents. Nous exploitons des brasseries, des malteries, des usines de cidre et d'autres installations de production dans plus de 70 pays. Vous trouverez les renseignements les plus à jour sur le site Web de l'entreprise. Suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2652923/The_smoothest_beer_creates_the_smoothest_skin_cream__Heineken__Silver_blurs_boundaries_with_the_Hein.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2652924/Heineken__Silver_is_taking_its_smoothness_beyond_beer_with_the_launch_of_The_Heineken__Smootheriser.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2652925/The_Heineken__Smootheriser_will_launch_in_Cambodia_and_Taiwan__bringing_a_refreshing_twist_to_skinca.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2652926/Heineken_Silver__Logo.jpg

SOURCE Heineken

PERSONNE-RESSOURCE : Joey Brophy, Relations publiques, Marque mondiale, [email protected]