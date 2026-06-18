Heidi et QHR Technologies intègrent la documentation IA dans Accuro EMR afin de permettre aux cliniciens canadiens de gagner du temps

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 juin 2026 /CNW/ - Les praticiens qui utilisent Canadian Accuro EMR peuvent désormais accéder à l'assistant d'écriture IA de Heidi, désormais entièrement intégré à Accuro. Cette intégration permet aux prestataires de santé de remplir la documentation relative aux consultations de leurs patients à l'aide de l'IA, tout en continuant à utiliser leurs flux de travail Accuro existants. L'assistant d'écriture IA de Heidi peut également accéder à certaines données EMR, ce qui aide les cliniciens à rédiger des notes de qualité en tenant compte du contexte du patient. Résultat : moins d'administration, des notes de grande qualité, moins de clics et en temps réel dans la journée.

Accuro est la plus grande plateforme EMR au Canada, qui accompagne plus de 25 000 professionnels de santé à travers le pays. Cette intégration pourrait donc bénéficier à une part importante du personnel clinique canadien, sans que celui-ci ait à modifier ses méthodes de travail.

À l'échelle mondiale, l'assistant d'écriture IA de Heidi est utilisé dans environ 2,7 millions de consultations dans 190 pays chaque semaine. Depuis son lancement au Canada, Heidi a déjà permis aux professionnels de santé canadiens de gagner plus de 8,2 millions d'heures, ce qui leur permet de consacrer davantage de temps à la prestation de soins de qualité à leurs patients.

Le Dr Thomas Kelly, chef de la direction et cofondateur de Heidi, a déclaré que l'intégration reflète l'engagement de Heidi à rencontrer les cliniciens canadiens là où ils travaillent déjà :

« Les cliniciens canadiens passent chaque jour des heures à s'occuper de la documentation, heures qu'ils pourraient consacrer à leurs patients. Accuro est l'EMR auquel des milliers de professionnels de santé canadiens font confiance pour gérer leur cabinet, et l'intégration de Heidi leur permet de gagner du temps sans rien changer à leur façon de travailler. Nous sommes fiers de continuer à promouvoir le bien-être des cliniciens, et ce partenariat établit une nouvelle norme pour les systèmes de santé partout au Canada. »

Jen Danchuk, chef de produit Accuro a déclaré que le partenariat reflète l'engagement continu du QHR à élargir son écosystème avec des outils qui font une différence significative pour les cliniciens :

« Cette intégration de l'assistant d'écriture IA à Accuro EMR reflète ce qui se passe lorsque les cliniciens sont intégrés au processus de conception dès le premier jour. Grâce à un retour d'expérience continu, à des travaux de recherche et à une utilisation concrète dans différents contextes cliniques, Accuro et Heidi ont mis au point des processus de gestion EMR à la fois pratiques et étroitement intégrés au dossier médical d'Accuro. Notre objectif était de veiller à ce que cette nouvelle technologie facilite le déroulement des soins cliniques, sans le perturber. Nous sommes fiers de constater que l'assistant d'écriture IA d'Accuro, optimisé par Heidi, permet aux cliniques de réaliser des gains de temps significatifs et d'alléger leur charge administrative. »

Les premiers utilisateurs de l'intégration entre Accuro et l'assistant d'écriture IA de Heidi affirment que celle-ci leur facilite considérablement la vie.

Dr. Yana Simice, médecin de famille à Skin Care West Dermatology à Nanaimo, en Colombie-Britannique, a déclaré que l'intégration représente une avancée significative pour sa pratique : « Je suis très heureuse de cette nouvelle intégration, je l'ai utilisée toute la semaine. J'ai adoré l'assistant d'écriture de Heidi dans sa forme originale, et la version Accuro intégrée est encore meilleure, surtout avec son potentiel pour continuer à améliorer mon flux de travail et mes dossiers de patients. Merci pour la collaboration entre Heidi et Accuro ! »

L'intégration de l'assistant d'écriture IA d'Accuro est disponible pour les utilisateurs d'Accuro disposant d'un abonnement Accuro AI Scribe Plus ou d'un forfait Enterprise de Heidi. Les utilisateurs peuvent s'inscrire via le centre d'administration Accuro.

À propos de QHR Technologies et d'Accuro EMR

QHR Technologies est un acteur de premier plan dans le secteur de la santé numérique, dont la mission est de fédérer le secteur canadien de la santé en permettant aux prestataires d'accéder à l'information, de communiquer avec leurs patients et d'échanger entre eux. Le produit phare de QHR, Accuro EMR, est une plateforme complète de dossiers médicaux électroniques qui intègre des outils de gestion de cabinet configurables destinés à optimiser le fonctionnement des cabinets, ainsi que des outils complets d'engagement des patients permettant aux utilisateurs d'ajouter des soins virtuels sécurisés à l'offre de services de leur cabinet. Accuro est la plus grande plateforme EMR au Canada. Pour plus d'informations sur Accuro EMR, visitez accuroemr.com

À propos de Heidi

Heidi développe un « partenaire de soins basé sur l'IA », dont la mission est de doubler la capacité mondiale en matière de soins de santé en accompagnant chaque étape de la prestation des soins. Outre son assistant d'écriture IA, très apprécié, Heidi a lancé « Evidence », qui permet aux cliniciens d'accéder à des recherches médicales fiables afin d'étayer leurs décisions cliniques directement sur le lieu de soins, ainsi que « Comms », une fonctionnalité d'appels qui permet aux équipes soignantes de coordonner la communication avec les patients. Ensemble, ces fonctionnalités facilitent divers aspects du parcours clinique, permettant ainsi aux cliniciens de se concentrer sur la prestation de soins de qualité aux patients.

Heidi soutient plus de 2,7 millions de consultations chaque semaine dans 110 langues provenant de 190 pays. Fondée à Melbourne, en Australie, Heidi a levé 96,6 millions de dollars américains auprès d'investisseurs internationaux, notamment Point72 Private Investments, Blackbird, Headline, le fonds de croissance de Phoenix Court (Latitude), Possible Ventures et Archangel. Heidi respecte les normes internationales, notamment celles du NHS, de la loi HIPAA, du RGPD et des principes australiens en matière de protection de la vie privée, et a obtenu des certifications de sécurité de niveau entreprise telles que SOC2 et ISO27001. Toutes les données traitées via la plateforme canadienne sont stockées au Canada et gérées dans le strict respect de la loi LPRDE et de la législation provinciale relative à la protection des renseignements personnels en matière de santé. Heidi a des bureaux à Toronto et à Vancouver. Retrouvez-nous sur : heidihealth.com

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SOURCE Heidi Health