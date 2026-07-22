Plus de patients, moins de paperasse : l'outil AI Scribe de Heidi rapporte un temps clinique estimé à 2,51 M$

Un nouveau rapport d'impact canadien mesure la façon dont l'outil AI Scribe de Heidi réduit le fardeau de la documentation et rétablit la capacité des équipes de soins

TORONTO, 22 juillet 2026 /CNW/ -- Les médecins canadiens perdent près de 20 millions d'heures par année à remplir des formalités administratives. Ce goulot d'étranglement bien connu favorise l'épuisement professionnel et draine la capacité d'un système de santé déjà mis à rude épreuve. Un nouveau rapport de Heidi, partenaire de soins alimenté par l'IA, montre ce qui se passe lorsque ce fardeau est levé.

Intitulé Giving time back to care (Redonner du temps aux soins), le rapport d'impact canadien de Heidi s'appuie sur cinq projets pilotes en Ontario pour documenter l'impact réel de la documentation clinique assistée par IA. Dans le cadre de ces projets pilotes, l'outil AI Scribe de Heidi a redonné plus de 25 098* heures cliniques, pour un montant estimé de 2,51 millions de dollars* en temps clinique, aux équipes de soins, sans avoir besoin d'une infrastructure technologique ou de personnel supplémentaire.

Le Canada perd des médecins en raison du fardeau administratif

La moitié des médecins de famille déclarent des niveaux élevés de stress au travail et 38 % subissent de l'épuisement professionnel, tandis que plus d'un sur cinq prévoit de cesser de pratiquer régulièrement d'ici trois ans[1]. Les cliniciens sont manifestement réceptifs à une solution : Selon un récent sondage mené par Heidi auprès de 1 823 cliniciens à l'échelle mondiale, 86 % utilisent maintenant l'IA quotidiennement ou régulièrement, et 73 % affirment qu'elle les aide à poursuivre une carrière plus longue et plus gérable[2].

« Les cliniciens ici nous ont trouvés parce qu'ils avaient besoin de nous, et il est logique que le Canada soit maintenant notre deuxième marché en importance. Lorsque l'on a une crise des temps d'attente et que les médecins consacrent des heures chaque jour à la documentation plutôt qu'aux patients, c'est un problème que nous pouvons vraiment résoudre », a déclaré le Dr Thomas Kelly, PDG et cofondateur de Heidi. « Nous avons construit Heidi parce que les meilleurs médecins que nous connaissions étaient épuisés par la charge administrative. Ce rapport montre exactement pourquoi ils ont choisi de rester avec nous. »

Les pilotes de Heidi montrent à quoi ressemble une adoption significative dans la pratique

Au cours des cinq projets pilotes de trois mois auxquels ont participé 333 cliniciens en activité et portant sur 111 770 visites documentées de patients, Heidi a permis d'économiser en moyenne 13 minutes par visite, redonnant plus de 25 098* heures cliniques au personnel : l'équivalent de 3 137 jours de travail supplémentaires de huit heures, et environ 2,51 millions de dollars en temps clinique à un taux conservateur de 100 $ l'heure[3].

Les cliniciens qui essaient Heidi continuent de l'utiliser

Tous les cliniciens sondés dans le cadre des projets pilotes au Canada recommanderaient Heidi à un collègue. À l'équipe Santé Ontario de Guelph Wellington, 80 % ont continué de l'utiliser après la fin du projet pilote, sans aucune obligation de le faire. Le projet pilote phare de Heidi au sein du réseau de soins primaires (PCN) de Mississauga a enregistré le taux d'utilisation moyen par clinicien le plus élevé au monde, avec une moyenne de 712 séances par utilisateur. À mi-parcours de la mise en œuvre, les cliniciens de l'équipe Santé Ontario de Kawartha Lakes ont attribué à Heidi une note de 8,8 sur 10. Par ailleurs, 75 % des notes nécessitaient peu ou pas de modifications[4], tandis que l'Ottawa Institute of CBT a enregistré une réduction de 66 % du temps consacré à la documentation lors de consultations d'une heure en santé mentale portant sur des cas très complexes.

« L'IA de Heidi m'a aidé à travailler plus efficacement dans ma pratique en simplifiant ma documentation et en me faisant économiser un temps précieux. L'une de mes fonctionnalités préférées est Evidence, qui me permet de référencer facilement les éléments probants et d'étayer mes notes cliniques en toute confiance* », a déclaré le Dr James Lane, médecin de famille à Stayner, en Ontario, et membre du South Georgian Bay Provider Care Network.

Conçu pour le Canada, prêt à être mis à l'échelle

S'intégrant aux flux de travail existants des cliniciens sans nécessiter de nouvelle infrastructure, Heidi offre un répit dès le premier jour dans un large éventail de milieux de soins, des soins primaires à la médecine d'urgence en passant par l'oncologie, la cardiologie, la santé mentale et les cliniques isolées du Nord. L'intégration de Heidi à Accuro, le plus important dossier médical électronique (DME) à plateforme unique au Canada, utilisé par plus de 25 000 cliniciens à travers le pays, soutient une part importante du personnel clinique au Canada.

La plateforme fonctionne selon un modèle strict d'« humain dans la boucle» : l'IA rédige la note, mais le clinicien conserve l'autorité absolue et l'approbation finale. Heidi est entièrement conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ainsi qu'à la PHIPA, et 100 % des données sont traitées et hébergées au Canada.

À propos du Rapport d'impact canadien : Redonner du temps aux soins

Toutes les données sont tirées de projets pilotes en Ontario, menés sur la période 2024-2025. Les constatations reflètent uniquement Heidi Scribe ; elles ne comprennent pas Heidi Evidence ni les capacités agentiques, qui feront l'objet de rapports futurs. Les économies de temps sont autodéclarées. Les économies de coûts supposent un taux clinique fixe de 100 $ l'heure et reposent volontairement sur des hypothèses prudentes. La méthodologie complète est disponible sur demande.

À propos de Heidi

Heidi met en place un partenaire de soins basés sur l'IA, sa mission est de doubler la capacité mondiale en matière de soins de santé en soutenant chaque étape de la prestation des soins. En plus de son populaire AI scribe, Heidi a lancé Evidence, qui donne aux cliniciens accès à des recherches médicales fiables pour appuyer les décisions cliniques au point de service. Ensemble, ces fonctionnalités facilitent divers aspects du parcours clinique, permettant ainsi aux cliniciens de se concentrer sur la prestation de soins de qualité aux patients.

Heidi soutient plus de 2,7 millions de visites chaque semaine dans 110 langues de 190 pays. Fondée à Melbourne, en Australie, Heidi a levé 96,6 millions de dollars américains auprès d'investisseurs internationaux, notamment Point72 Private Investments, Blackbird, Headline, le fonds de croissance de Phoenix Court (Latitude), Possible Ventures et Archangel. Heidi respecte les normes internationales, notamment celles du NHS, de la loi HIPAA, du RGPD et des principes australiens en matière de protection de la vie privée, et a obtenu des certifications de sécurité de niveau entreprise telles que SOC2 et ISO27001.

Coordonnées

Contact presse de Heidi

[email protected]

[1] https://www.cihi.ca/fr/nouvelles/canadas-family-doctors-are-under-pressure

[2] Points de pression : Comment le personnel clinique trouve un soulagement grâce à l'IA

[3] Redonner du temps aux soins

[4] Redonner du temps aux soins

*Comprend quatre évaluations après le projet pilote et une évaluation à mi-parcours du projet pilote (équipe Santé Ontario de Kawartha Lakes)

SOURCE Heidi Health