Hebdos Québec très déçue du rapport de consultation sur le contrôle des circulaires à Montréal

LAVAL, QC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association Hebdos Québec est vivement déçue des recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal sur le contrôle des circulaires présentées hier soir.

En clair, Hebdos Québec est à la fois peu surprise des conclusions des commissaires compte tenu du contexte de cette consultation publique mais trouve étonnant l'ensemble des recommandations par leurs nombreuses incongruités et l'absence de réalisme dans l'application de plusieurs d'entre elles concernant la distribution des hebdomadaires locaux.

À commencer par la recommandation No 8 de « soutenir le développement d'alternatives à la distribution des journaux locaux via les sacs publicitaires, notamment en offrant des espaces de diffusion réservés dans les lieux publics » : une alternative nettement insuffisante et limitant l'accès à de nombreux citoyens devant composer avec une mobilité réduite et des inconvénients de distance. Les autres régions du Québec, pour lesquelles la Ville de Montréal entend jouer un rôle de leader, ont justement une réalité différente au niveau géographique et démographique rendant difficile un tel changement.

« Ce rapport est inquiétant sur la base du droit du public à l'information et de la liberté de presse. Il l'est davantage concernant les emplois rattachés à ces hebdos et au rôle socio-économique qu'ils jouent dans leur milieu », de commenter Benoit Chartier, président du conseil d'administration d'Hebdos Québec.

Bien plus, certaines recommandations ont l'apparence de vœux pieux, peu concrets, comme celle d'« appuyer les initiatives de transition vers de nouveaux modèles d'affaires pour ces journaux » ou encore de « bonifier l'offre de formations et d'ateliers d'initiation aux outils numériques dans le réseau des bibliothèques ».

« Les commissaires donnent l'apparence de ménager la chèvre et le chou…et le berger en recommandant de fermer la bergerie! », d'ajouter M. Chartier.

À propos d'Hebdos Québec

Fondée en 1932, Hebdos Québec est une association qui regroupe 48 journaux hebdomadaires locaux, détenus par des propriétaires indépendants. L'organisme concentre ses actions vers la promotion et le développement de la presse hebdomadaire indépendante, elle soutient l'industrie et ses artisans. Membre du Conseil de presse du Québec, Hebdos Québec défend le droit du public à une information juste et objective.

Renseignements: Benoit Chartier, (450) 773-6028

