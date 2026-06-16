Healthspan de Science&Humans simplifie et rend plus accessible le prélèvement sanguin pour les Canadiens qui souhaitent mieux comprendre leur santé hormonale

Cette nouvelle solution rend les analyses sanguines plus simples, plus rapides et plus accessibles, permettant aux Canadiens de mieux comprendre leur santé hormonale dans le confort de leur domicile.

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Science&Humans, la principale plateforme canadienne spécialisée en santé hormonale, a lancé Healthspan de Science&Humans, la première solution de prélèvement sanguin à domicile au Canada, conçue pour transformer la façon dont les Canadiens accèdent aux analyses sanguines et vivent cette expérience.

Healthspan de Science&Humans est la première solution canadienne de prélèvement sanguin à domicile, permettant aux Canadiens d’accéder à des informations importantes sur leur santé depuis le confort de leur domicile.

Pour obtenir des renseignements importants sur leur santé, les Canadiens devaient prendre un rendez-vous, se déplacer en clinique, attendre au laboratoire et subir des prélèvements sanguins parfois inconfortables. Ces obstacles peuvent rendre les tests de routine peu pratiques, intimidants et difficiles à intégrer au quotidien. Healthspan de Science&Humans a été conçu pour changer cette réalité.

Conçu dans un souci de simplicité, de praticité et de confort, Healthspan by Science&Humans permet aux particuliers de prélever un échantillon de sang chez eux et de l'envoyer à un laboratoire pour une analyse de la testostérone, de la testostérone libre, de la SHBG, de l'estradiol et de la progestérone. Les résultats sont ensuite examinés par un professionnel de santé agréé et renvoyés à l'utilisateur dans un délai de trois jours ouvrables. En éliminant les obstacles courants associés aux analyses sanguines, Healthspan de Science&Humans permet aux Canadiens d'adopter une approche plus proactive de la gestion de leur santé et de leur bien-être.

« Les analyses sanguines constituent l'un des outils les plus importants dont nous disposons pour comprendre notre santé, mais la procédure est restée pratiquement inchangée depuis des décennies. », a déclaré Hira Siddiqui, cofondatrice et cheffe des produits de Science&Humans. « Healthspan de Science&Humans a été conçu pour repenser cette expérience. En rendant le prélèvement sanguin plus simple et plus accessible, nous offrons aux Canadiens un accès facilité aux renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur santé hormonale. »

Comment fonctionne Healthspan de Science&Humans

Healthspan de Science&Humans combine le prélèvement sanguin à domicile à une analyse fondée sur des données scientifiques afin d'offrir une expérience de dépistage plus simple et harmonieuse.

Commander Healthspan de Science&Humans : Les utilisateurs commencent par commander la solution de prélèvement sanguin sur le site Web de Science&Humans, où elle est livrée directement à leur domicile. Collecter un échantillon : En suivant les instructions simples étape par étape, les utilisateurs retirent le film adhésif et appliquent le dispositif de prélèvement sur le haut du bras. En appuyant sur le bouton d'activation rouge, une petite lancette est déployée pour piquer délicatement la peau et recueillir du sang à partir des capillaires, offrant une expérience de prélèvement confortable et pratiquement indolore. Renvoi pour analyse des principaux marqueurs hormonaux : les échantillons doivent être renvoyés pour analyse en laboratoire à l'aide de l'emballage et de l'étiquette de retour fournis. Accéder aux résultats : Une fois traités, les résultats sont examinés par un professionnel de la santé autorisé et transmis à l'utilisateur via la plateforme Science&Humans dans un délai de trois jours ouvrables. Les utilisateurs ont également la possibilité de planifier une consultation payante afin de discuter de leurs résultats et des prochaines étapes.

Une approche axée sur la santé, et pas seulement sur la longévité

Le nom Healthspan de Science&Humans reflète une idée simple, mais puissante : se concentrer non seulement sur la durée de la vie, mais aussi sur la qualité de celle-ci. Healthspan de Science&Humans vise à aider les Canadiens à mieux prendre en main leur santé et leur bien-être à long terme.

La solution de prélèvement sanguin arrive à un moment où de plus en plus de Canadiens recherchent des moyens pratiques et personnalisés pour mieux comprendre leur santé. Fondée sur l'engagement de Science&Humans à élargir l'accès à des soins de santé fondés sur des données probantes, Healthspan de Science&Humans rend les analyses sanguines plus exploitables, aidant ainsi les Canadiens à prendre en main leur santé selon leurs propres conditions.

« Nous croyons que les soins de santé devraient être plus accessibles, plus personnalisés et plus habilitants », a ajouté Hira Siddiqui. « Healthspan de Science&Humans représente la prochaine étape de notre mission visant à aider les Canadiens à mieux comprendre leur corps et à prendre en main leur santé grâce à des outils et des données fondés sur des données probantes. »

Disponibilité

Healthspan de Science&Humans est offert en Ontario au prix de 149,00 $, avec un prix de lancement de 99,00 $ réservé aux 3 000 premiers acheteurs. La disponibilité s'étendra au reste du Canada d'ici la fin de septembre 2026.

Les Canadiens souhaitant faire partie des premiers à découvrir une approche plus simple et plus intelligente des analyses sanguines peuvent en apprendre davantage sur Healthspan de Science&Humans à l'adresse www.scienceandhumans.com/healthspan.

À propos de Science&Humans

Science&Humans est la principale plateforme canadienne en santé hormonale, dédiée à rendre les soins de santé fondés sur des données probantes plus accessibles. Grâce à des soins personnalisés, des outils diagnostiques et des programmes de traitement dirigés par des experts, Science&Humans permet aux Canadiens de mieux comprendre, gérer et optimiser leur santé à chaque étape de la vie.

SOURCE Science and Humans

Contact médias: Jennifer Roussin, energi PR, [email protected]