Science Humans établit un partenariat avec Segic pour élargir l'accès à des solutions spécialisées en matière de santé hormonale

Le nouveau partenariat permet d'intégrer des programmes complets de santé hormonale, élaborés par des professionnels de santé, au Marketplace des avantages de Segic.

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - Alors que les employeurs sont confrontés à une demande croissante de solutions de soins de santé plus personnalisées, Science&Humans, la principale plateforme numérique canadienne dédiée à la santé hormonale, a annoncé un nouveau partenariat avec Segic, une entreprise québécoise de premier plan spécialisée dans la gestion intégrée des programmes d'avantages collectifs grâce à une plateforme SaaS et à des services d'administration par des tiers.

Grâce à ce partenariat, Science&Humans élargit l'accès à l'ensemble de ses programmes virtuels de santé hormonale, encadrés par des cliniciens, maintenant disponibles via le Marketplace des avantages de Segic. Cette intégration permet aux employeurs, aux courtiers et aux promoteurs de régimes d'intégrer en toute transparence des services spécialisés en santé hormonale dans leurs offres modernes d'avantages collectifs.

La plateforme de Segic est conçue pour simplifier la gestion des avantages collectifs tout en élargissant l'accès à des solutions de santé et de bien-être flexibles, modulaires et personnalisées. En intégrant Science&Humans à son écosystème, Segic poursuit sa mission qui consiste à proposer des avantages plus flexibles, accessibles et adaptés aux besoins évolutifs des employeurs et de leurs employés, allant au-delà des modèles traditionnels standardisés et comblant les disparités de longue date en matière de soins.

« La santé hormonale reste l'un des domaines les plus négligés et les moins pris en charge, tant dans le secteur de la santé que dans celui des avantages collectifs proposés par les employeurs », explique Aftab Pashaw, cofondateur et PDG de Science&Humans. « Trop souvent, les soins sont fragmentés, réactifs et difficiles d'accès. Nous avons créé Science&Humans pour changer cela, grâce à un modèle intégré, dirigé par des cliniciens, qui se concentre sur les causes profondes et les résultats à long terme. Notre partenariat avec Segic nous permet d'amplifier cet impact et de rendre les soins hormonaux spécialisés accessibles à davantage d'employés par le biais de programmes d'avantages collectifs modernes. »

Les employeurs qui utilisent le Marketplace des avantages Segic peuvent maintenant offrir à leurs employés l'accès aux programmes de bien-être virtuels complets de Science&Humans, notamment :

La santé hormonale générale et la prise en charge précoce des troubles de la reproduction (SMOP- anciennement le SOPK , TDPM, fertilité, etc.) Le soutien pendant la périménopause et la ménopause La santé métabolique et la gestion du poids L'andropause et la santé hormonale chez les hommes

Les soins sont dispensés via une plateforme numérique qui combine les diagnostics, les consultations virtuelles, les plans de traitement personnalisés et un soutien clinique continu. Cette approche intégrée comprend également un accompagnement en matière de bien-être, avec des recommandations sur le mode de vie et l'alimentation, ce qui permet de pallier les lacunes de longue date du système de santé traditionnel, notamment la fragmentation des services, les longs délais d'attente et le manque de continuité des soins.

« Ce partenariat reflète l'évolution continue du secteur des avantages collectifs vers des solutions de santé plus personnalisées et connectées», explique Danny Boulanger, président-directeur général de Segic. « Science&Humans apporte une approche unique et indispensable en matière de santé hormonale, et nous sommes fiers de pouvoir élargir l'accès à ces services via notre Marketplace des avantages. »

Cette collaboration répond à la demande croissante de soins de santé personnalisés et adaptés aux besoins des employés dans le cadre des programmes d'avantages collectifs proposés par les employeurs, tout en offrant aux intermédiaires et aux assureurs une plus grande flexibilité pour répondre aux besoins de santé non satisfaits et favoriser le bien-être des employés, quels que soient leur âge et leur sexe.

À propos de Science&Humans

Science&Humans est la principale plateforme canadienne dédiée à la santé hormonale. L'entreprise adopte une approche intégrative alliant l'expertise clinique, la technologie et les données afin de rétablir le bien-être quotidien des personnes souffrant de symptômes liés à un déséquilibre hormonal. Son modèle de soins axé sur les résultats s'adresse aux individus, aux employeurs et aux partenaires dans le domaine de la santé.

À propos de Segic

Segic est une entreprise technologique québécoise spécialisée dans la gestion intégrée des programmes d'avantages collectifs. Grâce à sa plateforme SaaS, ses services administratifs (TPA & TPP) et son Marketplace des avantages, Segic simplifie l'administration des programmes obligatoires, volontaires et complémentaires tout en donnant accès à un écosystème flexible de solutions en santé, mieux-être, assurance et finance. Sa technologie permet aux employeurs, conseillers et partenaires d'offrir une expérience moderne, connectée et adaptée aux besoins évolutifs des organisations et de leurs employés.

SOURCE Science and Humans

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