La campagne « Soyez le joueur étoile » vise à changer la donne contre le cancer du poumon au Canada

KIRKLAND, QC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Ce mois-ci, Hayley Wickenheiser et Merck Canada s'unissent pour mettre au défi tous les Canadiens de contribuer à changer la donne contre le cancer du poumon en s'informant et en prenant rapidement des mesures contre la maladie. Cette campagne, qui s'est déroulée au cours du Mois de la sensibilisation au cancer du poumon au cours des deux dernières années, encourage les Canadiens à être le joueur étoile de leur propre santé en prenant des mesures significatives pour appuyer le dépistage précoce du cancer du poumon, améliorant ainsi les chances de survie des milliers de Canadiens touchés par la maladie chaque année.

Le Canada a l'un des taux de cancer du poumon les plus élevés au monde - 50 % (la moitié) des cas sont diagnostiqués au stade 4, alors que les chances de survie sont extrêmement faibles. Pour contribuer à changer la donne, les Canadiens doivent prendre les devants face au cancer du poumon. Pour ce faire, ils doivent mieux s'informer sur la maladie, notamment sur les facteurs de risque, les signes et symptômes connexes, et l'importance d'un dépistage précoce.

« La campagne Soyez le joueur étoile nous donne une occasion en or d'avoir une incidence sur les milliers de Canadiens qui reçoivent un diagnostic de cancer du poumon chaque année, a déclaré Hayley Wickenheiser, ancienne joueuse de hockey, quatre fois médaillée d'or et médecin. En tant que médecin, athlète et aidante, je sais que gagner est un travail d'équipe - et quand il s'agit du cancer du poumon, il faudra notre contribution à tous pour améliorer les statistiques sur le dépistage précoce. »

En tant que médecin, Hayley a été témoin de la demande croissante exercée sur les aidants, souvent des héros méconnus, qui ont besoin d'un soutien et de ressources vitaux pour prendre soin de leurs proches. Sachant que la meilleure défense est une bonne offensive, Hayley s'engage à donner aux aidants les moyens de briser le silence avec leurs proches à risque et de les encourager à parler à leur médecin.

Tout au long du Mois de la sensibilisation au cancer du poumon, Hayley fera part de son point de vue unique dans des entrevues avec les médias canadiens, ainsi que dans une campagne de rétroaction qui sera présentée dans diverses publicités à Toronto, à Montréal et à Vancouver. D'autres personnalités publiques se joindront à la cause pour contribuer à la sensibilisation au contenu qui sera partagé sur les plateformes des médias sociaux.

La campagne Soyez le joueur étoile est aussi soutenue par un réseau d'organismes voués à soutenir les patients et à améliorer la santé pulmonaire des Canadiens : Cancer pulmonaire Canada, la Lung Health Foundation, l'Association pulmonaire du Québec, la Coalition Priorité Cancer au Québec et l'Association pulmonaire du Canada.

« Le dépistage précoce du cancer du poumon pourrait répondre davantage au traitement, et nous sommes heureux de voir Merck Canada et Hayley sensibiliser les gens à cet important problème dans le cadre de la campagne Soyez le joueur étoile, a affirmé Shem Singh, directeur exécutif, Cancer pulmonaire Canada. L'éducation et l'autonomisation, des patients comme des aidants, nous permettront de sauver des vies. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Hayley Wickenheiser et de travailler avec des organismes de défense de la santé pulmonaire partout au Canada pour donner aux Canadiens les moyens de prendre en charge leur propre santé et de s'informer sur le cancer du poumon, a précisé Marwan Akar, président et directeur général de Merck Canada. Le dépistage précoce du cancer du poumon est essentiel à l'amélioration de vos chances de survie, et grâce à la sensibilisation et à des mesures significatives, nous pouvons contribuer à changer la donne. »

AGISSEZ

Visitez le joueuretoile.ca pour en savoir plus sur les symptômes et les facteurs de risque du cancer du poumon et télécharger un guide pour amorcer la conversation avec votre médecin.

Pour obtenir de plus amples ressources et renseignements, visitez le site de Cancer pulmonaire Canada, de la Lung Health Foundation, de l'Association pulmonaire du Québec, de la Coalition Priorité Cancer au Québec et de l'Association pulmonaire du Canada.

À propos de Merck

Chez Merck, aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces dans un seul but : nous utilisons le pouvoir de la science moderne pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés.

Au Canada, Merck commercialise une vaste gamme de vaccins, de produits pharmaceutiques et de produits de santé animale et est l'un des principaux investisseurs en R-D au Canada, avec des investissements totalisant plus de 90 millions de dollars en 2022 et à plus de 1,6 milliard de dollars depuis 2000. Située à Kirkland, au Québec, Merck compte environ 635 employés dans tout le Canada. Pour de plus amples renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site www.merck.ca/fr/ ou suivez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

