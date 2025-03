Hausse prévue de mises en chantier de logements dans le Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - Lors de la séance régulière du conseil du 10 mars, les élu(e)s du Sud-Ouest seront appelés à voter sur huit projets de construction totalisant 2018 unités d'habitation, dont du logement abordable.

« Voilà une excellente nouvelle en pleine crise du logement! Cela donne un signal encourageant que les efforts de notre Administration portent leurs fruits et permettent de stimuler les mises en chantier de logements pour répondre aux différents besoins de notre communauté. En guise de contribution en matière de logement social, abordable ou familial, nous avons obtenu un terrain ayant un potentiel de 145 unités de logement social et près de 4,5 M$ pour en faire d'autres, 10 % de logement pour familles dans les projets se qualifiant et près de 2,8 M$ ou environ une cinquantaine de logements abordables si le promoteur du Nordelec devait à terme avoir réalisé tous ces logements », s'est réjoui Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, précisant que certains projets se feront par phase et qu'il est prévu qu'ils soient locatifs.

Ainsi, deux projets sont étudiés selon l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (L.Q. 2024, chapitre 2) - concédant plus de pouvoirs aux municipalités pour lutter contre la crise du logement.

700, rue Bourget :

36 unités de logement et un local commercial au rez-de-chaussée

Hauteur maximale : six étages

Contribution au Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial : estimée à environ 90 000 $

Le projet, soumis initialement en 2022, a été revu en tenant compte des commentaires des riverain(e)s notamment sur la préservation de la vue vers le centre-ville et la diminution de la hauteur.

1720, rue du Canal :

• 185 unités de logement

• Conversion de l'immeuble à bureaux en immeuble résidentiel

• Hauteur : six étages (à l'intérieur de l'enveloppe actuelle)

• Contribution au Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial : environ 900 000 $

Construit en 2018, l'immeuble à bureaux est demeuré vacant, offrant une opportunité de conversion résidentielle pour la création de logements. Cette conversion s'inscrit en réponse à l'évolution du marché immobilier actuel.

Les deux projets précités feront l'objet d'une soirée de consultation publique en mars, en vue du vote final au conseil d'arrondissement du mois d'avril.

Par ailleurs, quatre projets s'inscrivent dans la nouvelle approche de mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur Griffintown, faisant suite aux modifications réglementaires réalisées en 2024 venant répondre aux recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal. « En traitant maintenant les projets immobiliers via le Règlement sur les usages conditionnels, c'est-à-dire en les autorisant en prenant notamment en compte des critères d'intégration, nous sommes bien outillés également pour poursuivre le redéveloppement du quartier Griffintown et en faire un milieu de vie complet », a poursuivi le maire Dorais.

291, rue Young :

160 unités de logement

Hauteur : 15 étages (44 mètres)

Contribution au Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial : environ 1 M$

Le projet est aussi visé par une demande de dérogation mineure afin d'autoriser une cible de facteur de résilience climatique de 0,30.

Le projet propose une diversité de typologies de logement offrant notamment 10 % des unités pour des familles. Le projet s'harmonise avec le cadre bâti faubourien caractéristique de l'unité de paysage et participe à la création d'un encadrement à échelle humaine de la rue.

280, rue Young :

165 unités de logement

Hauteur : 9 étages (25 mètres)

Contribution au Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial : estimée à environ 790 000 $

Le projet est aussi visé par une demande de dérogation mineure afin d'autoriser que le bâtiment projeté puisse empiéter dans le rayon de protection de l'immeuble situé au 259-269, rue Murray.

Le projet propose plusieurs typologies de logement offrant notamment 10 % des unités pour des familles. Un jardin de rue permettra de dégager la façade d'un bâtiment témoin architecturale significatif (TAS) sur la rue Murray tout en participant au verdissement de la rue. Un passage facilitera l'accès à la place William-Dow.

322-324, rue Peel :

320 unités de logement et locaux commerciaux au rez-de-chaussée

Hauteur :15 étages (44 mètres)

Contribution au Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial : estimée à environ 1,7 M$

Le projet est aussi visé par une demande de dérogation mineure afin d'autoriser qu'une aire de chargement soit aménagée à l'extérieur.

Le projet propose une gamme de typologies de logement offrant notamment 10 % des unités pour des familles. Une implantation réduite permettra des aménagements paysagers en pleine terre contribuant au verdissement des rues Peel et Young. Une cession d'une bande de terrain de 1 mètre le long de la rue William permettra l'élargissement de l'emprise publique, au bénéfice de la croissance des arbres qui y seront plantés.

1810, rue des Bassins :

290 unités de logement et un local commercial au rez-de-chaussée

Hauteur de référence : 15,96 mètres

Contribution au Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial : cession d'un immeuble dans Griffintown ayant un potentiel de 145 unités de logement hors marché

Le projet est aussi visé par une demande de dérogation mineure afin d'autoriser que la hauteur de référence soit de 15,96 mètres, calculée à partir de la limite avant adjacente à l'emprise du canal de Lachine .

Ce projet sur le terrain des anciennes écuries Lucky Luc propose une volumétrie dont les modulations assurent un alignement avec le cadre bâti voisin et permet la création de généreux espaces extérieurs s'ancrant dans l'histoire du lieu.

5069 à 5075, rue Turcot et 5100 à 5106, rue Vaillant

12 logements dans quatre bâtiments

Hauteur : 3 étages

La demande de dérogation mineure vise à autoriser que la profondeur des lots calculée à partir de la limite de l'emprise d'une rue soit inférieure à 22 mètres.

Ces bâtiments seront construits dans le village Turcot de Saint-Henri autour d'une cour intérieure commune végétalisée dans laquelle seront aménagés les escaliers extérieurs desservant les terrasses situées aux différents étages.

Pour les cinq projets précités, un avis public a été publié le 21 février 2025, en vue de l'adoption finale au conseil du 10 mars.

Le Nordelec

Potentiel : 850 unités d'habitation et plus de 20 000 m2 de bureaux et commerces

Hauteur : 3 volumes allant de 25 mètres (près des rues Richardson et Saint-Patrick) jusqu'à 44 mètres au cœur de l'îlot

et Saint-Patrick) jusqu'à 44 mètres au cœur de l'îlot Étudié en vertu du paragraphe 3 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal

Les modifications sont proposées à l'Entente de développement de 2007 et 2012

Le complexe du Nordelec comprend quatre îlots bordés des rues Saint-Patrick, Shearer, de Montmorency et Richardson à Pointe-Saint-Charles. Les délais de réalisation des autorisations réglementaires de 2007 et 2012 étant échus, le projet a été soumis à la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en automne 2023. Le vote du conseil portera essentiellement sur l'addenda à l'entente de développement afin de répondre aux recommandations de l'OCPM et d'offrir des gains à la communauté. On parle notamment de l'introduction d'une composante résidentielle d'un maximum d'environ 600 logements sur l'ilot B et du renforcement du pôle d'emploi du Nordelec avec l'ajout de plus de 20 000 m2 de bureaux et commerces. On vient également définir les modalités de réalisation de la contribution abordable, soit en logement si la contribution à terme est de plus de 50 logements abordables ou par une contribution financière (2 794 800 $) si inférieure. Des retraits de façades et une modulation des hauteurs des bâtiments assureront l'harmonisation du projet dans le cadre bâti existant, notamment par la mise en valeur du bâtiment emblématique du Nordelec. Un passage public dans l'axe de la rue de la Sucrerie sera aménagé et accessible à la communauté.

La prochaine étape consistera en l'adoption, au prochain conseil municipal, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme et du Règlement autorisant la démolition, l'occupation, la transformation et la construction de bâtiments sur les immeubles bordés par les rues Saint-Patrick, de Montmorency, Richardson et Shearer.

La séance du conseil du lundi 10 mars se tiendra au 815, rue Bel-Air, 2e étage. Pour consulter l'ordre du jour, c'est ici. On peut accéder ici à la webdiffusion ou à la captation via les archives de la webdiffusion.

