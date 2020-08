Hausse importante de la population étudiante des cégeps

MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Selon les données préliminaires recueillies par la Fédération des cégeps entre le 1er et le 20 août 2020, 174 503 étudiantes et étudiants sont inscrits cet automne dans l'un ou l'autre des 48 cégeps du Québec, au secteur de l'enseignement ordinaire. Cette prévision est de 3 % supérieure à celle enregistrée à la même date l'an dernier. Sur le total de 174 503 étudiants, 78 449 sont de nouveaux inscrits au cégep, ce qui représente une hausse de 0,7 % du nombre d'étudiantes et d'étudiants qui entrent au cégep pour la première fois par rapport à l'an passé, soit 561 jeunes de plus.

« Lorsque cette pandémie sera terminée, les jeunes qui détiendront un diplôme collégial auront le bagage nécessaire pour pleinement assumer leur rôle citoyen et compteront parmi les mieux placés pour trouver un emploi. Le Québec aura plus que jamais besoin de ces jeunes diplômées et diplômés du cégep pour relancer son économie et répondre aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée qui resurgiront tôt ou tard. Il faut donc se réjouir de voir la population des cégeps augmenter. C'est possiblement un effet de la fluctuation démographique de même que le résultat des efforts de recrutement et de promotion des cégeps eux-mêmes, mais on peut penser aussi que plusieurs jeunes ont fait le meilleur choix dans le contexte actuel : poursuivre leurs études au cégep, des études accessibles partout au Québec », a indiqué M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Par comparaison avec les données préliminaires recueillies à l'automne 2019, la population étudiante des collèges des régions suivantes devrait être cette année :

Abitibi-Témiscamingue : en baisse de 2,9 % (- 62 étudiantes et étudiants)

Bas- Saint-Laurent : en baisse de 1,9 % (- 105 étudiantes et étudiants)

Chaudière-Appalaches : en hausse de 8,7 % (+ 446 étudiantes et étudiants)

Côte-Nord : en hausse de 1,2 % (+ 15 étudiantes et étudiants)

Estrie : en hausse de 1,8 % (+ 121 étudiantes et étudiants)

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : en hausse de 7,7 % (+ 87 étudiantes et étudiants)

Lanaudière : en hausse de 2,9 % (+ 180 étudiantes et étudiants)

Laurentides : en baisse de 0,7 % (- 82 étudiantes et étudiants)

Laval : en hausse de 4,4 % (+ 355 étudiantes et étudiants)

Montérégie : en hausse de 1,8 % (+ 438 étudiantes et étudiants)

Montréal : en hausse de 1,9 % (+ 1104 étudiantes et étudiants)

Outaouais : en hausse de 2,1 % (+ 130 étudiantes et étudiants)

Québec : en hausse de 2,2 % (+ 391 étudiantes et étudiants)

Saguenay--Lac-Saint-Jean : stable

Les programmes d'études

Sur les 174 503 étudiantes et étudiants inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, 46,5 % sont au secteur préuniversitaire, 47,7 % au secteur technique et 5,8 % en Tremplin DEC. Les filles représentent 57,2 % de la population étudiante totale et les garçons, 42,8 %.

Au secteur préuniversitaire, neuf programmes sont offerts dans le réseau collégial public :

Sciences humaines

Sciences de la nature

Sciences, lettres et arts

Histoire et civilisation

Arts, lettres et communication

Musique

Danse

Arts visuels

Sciences informatiques et mathématiques

Les cégeps offrent aussi 16 programmes de double DEC préuniversitaire permettant aux étudiantes et aux étudiants d'obtenir deux diplômes d'études collégiales en trois années et proposent trois programmes de baccalauréat international. Plus de 70 programmes techniques sont par ailleurs offerts en formule DEC-BAC.

Les programmes les plus fréquentés au secteur préuniversitaire sont Sciences humaines et Sciences de la nature.

Au secteur technique, 134 programmes sont offerts par les cégeps dans l'une ou l'autre des cinq familles suivantes :

Techniques physiques

Techniques biologiques et Technologies agroalimentaires

Techniques humaines

Techniques de l'administration

Techniques en arts et en communications graphiques

Les programmes les plus fréquentés au secteur technique sont Soins infirmiers et Techniques de l'informatique.

Par ailleurs, 4883 étudiantes et étudiants internationaux sont actuellement inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, soit une baisse de 2,2 % par rapport au nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux présents dans les cégeps à la même période l'an dernier. De ces 4883 étudiantes et étudiants, 2043 sont de nouveaux inscrits. Un nombre qui constitue une baisse de 23,6 % comparativement à l'automne 2019, alors que les cégeps comptaient 2673 nouveaux inscrits.

Plus de 29 500 adultes étaient inscrits en formation continue créditée au cégep à l'automne 2019.

Enfin, plus de 19 000 étudiantes et étudiants en situation de handicap fréquentent le cégep, soit quinze fois plus qu'en 2007, alors que le réseau collégial public comptait seulement 1303 de ces étudiantes et étudiants.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

