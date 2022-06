GATINEAU, QC, le 15 juin 2022 /CNW/ - La Commissaire à l'information du Canada, Caroline Maynard, a présenté son rapport annuel de 2021-2022 au Parlement aujourd'hui.

Le rapport annuel montre une hausse inquiétante des plaintes, soit de 70 %, par rapport à l'année financière précédente. « Jamais, depuis la création du Commissariat à l'information du Canada en 1983, avons-nous enregistré un aussi grand nombre de plaintes », a déclaré la Commissaire Maynard.

Le rapport souligne également l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes à l'égard des décisions prises par le gouvernement pendant la pandémie et l'importance pour les institutions fédérales de respecter leurs obligations législatives en dépit des défis associés à la pandémie. « Lorsque les gens perdent confiance envers les sources d'information officielles, ils se tournent vers des sources non fiables où la désinformation peut prospérer. Ce phénomène a de profondes répercussions sur notre société », a mentionné la Commissaire Maynard. « Les institutions fédérales ne peuvent plus se servir de la COVID-19 pour manquer à leurs obligations en matière d'accès. »

« Le gouvernement ne doit pas seulement reconnaître qu'il a le devoir fondamental de préserver le droit d'accès quasi constitutionnel, il doit agir en conséquence », a ajouté la Commissaire. « Il est essentiel de veiller à ce que les ressources, les processus et les outils nécessaires soient en place afin que les institutions remplissent leurs obligations en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. »

Le rapport fait également état des activités du Commissariat ainsi que des événements clés liés au système d'accès à l'information au cours de la dernière année financière. Il fait le point sur les progrès réalisés sur les priorités de la Commissaire depuis sa nomination en mars 2018. On y retrouve entre autres une mise à jour sur les enquêtes systémiques menées au cours de la première moitié du mandat de la Commissaire et les initiatives menées par les institutions concernées.

Le rapport fait aussi mention des stratégies adoptées par le Commissariat afin d'améliorer l'efficacité de ses opérations et son rendement en traitant un nombre croissant de nouvelles plaintes.

Le Rapport annuel de 2021-2022 se trouve sur le site Web du Commissariat à l'information du Canada.

SOURCE Commissariat à l'information du Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : France Langlois, Gestionnaire, Communications et Relations avec les médias, Commissariat à l'information du Canada, Tél. : 1-800-267-0441, option 4, Courriel : [email protected]