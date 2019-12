Hausse du salaire minimum - Il est plus que temps d'atteindre 15 $ l'heure

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Encore une fois, le gouvernement manque d'audace. Après une augmentation de seulement 0,50 $ l'an dernier, voilà qu'il se limite à une hausse de 0,60 $ pour un salaire minimum de 13,10 $ l'heure.

« À ce rythme, un salaire de 15 $ l'heure ne sera bientôt plus suffisant pour assurer un revenu décent pour une personne qui travaille à temps plein. Il est plus que temps d'atteindre ce seuil minimal », affirme Jacques Létourneau, président de la CSN. Ce dernier ajoute que le contexte actuel de pénurie de main d'œuvre dans plusieurs secteurs et d'économie qui tourne à plein régime devrait faciliter le travail du gouvernement.

Le Québec est en retard. Un salaire minimum à 15,30 $ a déjà été adopté en Alberta. L'Ontario est à 14 $ l'heure. La Colombie-Britannique devrait atteindre 15,20 $ en 2021. « Il est étrange que le gouvernement de la CAQ traine de la patte sur ce point, alors qu'il promet depuis le début des emplois bien rémunérés pour les Québécoises et les Québécois », ajoute Jacques Létourneau.

Depuis 2016, la CSN soutient la campagne 5-10-15 du Collectif pour un Québec sans pauvreté qui compte sept organisations. Il s'agit de pouvoir connaître son horaire au moins 5 jours à l'avance, de bénéficier de 10 jours de congé payé pour cause de maladie ou de responsabilités familiales et d'augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure.

À propos

La CSN représente plus de 13 000 travailleuses dans le secteur des services de garde éducatifs au sein de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Fondée en 1921, la CSN est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs, principalement sur le territoire du Québec.

