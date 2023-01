Hausse du salaire minimum à compter du 1er mai 2023 - Jean Boulet annonce une hausse du salaire minimum de 1,00 $ l'heure

QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, annonce une hausse du taux général du salaire minimum de 1,00 $ l'heure, le faisant passer à 15,25 $ l'heure à compter du 1er mai 2023.

La hausse du taux général du salaire minimum bénéficiera à 298 900 salariés, dont 164 100 femmes, au Québec. Elle permettra de maintenir, pour la période 2023-2024, la cible d'un ratio de 50 % entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen tout en tenant compte de l'évolution du contexte économique.

Ainsi, à compter du 1er mai 2023 :

le taux général du salaire minimum passerait à 15,25 $ l'heure (+1,00 $);

le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire serait de 12,20 $ l'heure (+0,80 $);

le salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de framboises ou de fraises serait respectivement de 4,53 $ (+0,30 $) et de 1,21 $ (+0,08 $) du kilogramme.

Citation

« Nous le savons, les défis liés au marché du travail sont grands : la pénurie de main-d'œuvre et la progression rapide des salaires en font foi. Le contexte économique que nous traversons actuellement nécessite que nous posions des gestes concrets afin d'améliorer le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu tout en respectant la capacité de payer des petites entreprises, surtout en région. Je suis convaincu que la hausse du salaire minimum que j'annonce aujourd'hui fait partie de ces initiatives et qu'elle favorisera la participation des Québécoises et des Québécois au marché du travail pour ainsi contrer le fort taux de postes vacants qui demeure actuellement. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Les différents taux de salaire minimum sont déterminés par voie de règlement. Le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail sera publié à la Gazette officielle du Québec le 25 janvier 2023, pour une période de consultation publique de 45 jours.

le 25 janvier 2023, pour une période de consultation publique de 45 jours. La révision annuelle des taux de salaire minimum a pour objectif de faire évoluer le salaire minimum de manière équilibrée et raisonnable pour que les salariés travaillant à ce taux soient mieux rémunérés, sans nuire à la compétitivité des entreprises et à l'emploi.

