Hausse du coût de la vie : les familles québécoises ont besoin de mesures durables

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Face à la vague inflationniste qui déferle, la CAQ offre des bonbons électoralistes plutôt que de mettre en place des mesures pérennes afin de venir en aide aux familles québécoises, déplore M. Carlos Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques.

Lors d'une interpellation au ministre des Finances à l'Assemblée nationale, ce matin, le député de Robert-Baldwin lui a notamment demandé de geler les tarifs d'électricité, le temps de remettre un mécanisme indépendant de détermination des prix, afin de donner un réel répit aux Québécois. Il a aussi dénoncé l'erreur historique que le gouvernement caquiste a faite en liant les tarifs d'Hydro-Québec au taux de l'inflation. Aujourd'hui ce sont les familles québécoises qui vont souffrir de l'entêtement de la CAQ dans ce dossier.

De plus, M. Leitão a interpellé le ministre caquiste au sujet de la crise du logement que son gouvernement continue toujours de nier. Le porte-parole libéral reproche au gouvernement le manque de leadership pour améliorer de façon concrète l'accès au logement abordable.

Pour faire face à la hausse fulgurante du coût de la vie, l'opposition officielle a d'ailleurs présenté plusieurs propositions telles que :

Retirer de manière permanente la TVQ sur les biens de première nécessité (ex. : brosses à dents, dentifrice, savon pour le corps, shampoing, médicaments en vente libre, etc.);

Geler les tarifs d'Hydro-Québec, le temps de réparer l'erreur historique qu'a commise la CAQ en liant l'évolution les tarifs à l'inflation;

Suspendre la perception de la TVQ sur la facture d'électricité pour les premiers 4000$ payés par les ménages.

Offrir des services de garde à 8,70$ pour tous;

Instaurer une allocation aîné.e.s de 2000$ pour les Québécois.es de 70 ans et plus;

Mettre en place un plan en habitation qui favorisera l'accès à la propriété ou à un logement abordable et social.

« Donner des chèques à six mois d'une élection, c'est une mesure électoraliste, pas économique et surtout pas durable. C'est comme mettre un pansement sur une fracture ouverte. On doit avoir une vision à plus long terme! »

-Carlos J. Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques

