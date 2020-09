Hausse des ventes de livres numériques en 2019 après deux années de recul

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Après deux années de recul, la valeur des ventes de livres numériques qui passent par des entreprises du Québec a augmenté de 7 % entre 2018 et 2019 pour s'établir à 6,2 M$. Cependant, cette valeur demeure inférieure à celle d'autres années antérieures, par exemple à celle de 2016 alors que la valeur des ventes s'élevait à 7,8 M$. C'est ce que révèle le bulletin Optique culture no 73 publié aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Le nombre d'exemplaires vendus suit une tendance semblable. Après 520 300 exemplaires vendus en 2016, le nombre d'exemplaires a diminué de 15 % en 2017, puis de 15 % entre 2017 et 2018, pour ensuite remonter de 7 % entre 2018 et 2019 et s'établir à 400 600. En revanche, le prix moyen du livre numérique augmente progressivement d'année en année; il atteint 15,48 $ en 2019.

Effets de la pandémie de COVID-19 sur les ventes de livres numériques en 2020 En 2020, l'évolution des ventes de livres numériques passant par des entreprises québécoises pourrait prendre une nouvelle tournure. On peut en effet penser que le confinement à domicile lié à la pandémie de COVID-19 aura moussé la vente de livres numériques, puisque les consommateurs peuvent acquérir ces livres instantanément sans se déplacer, en les achetant sur Internet. Les statistiques mensuelles publiées sur le site de Web de l'Institut de la statistique du Québec permettront de suivre l'évolution des ventes en 2020.

