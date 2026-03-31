Hausse des tarifs d'électricité : Option consommateurs, l'AQCIE et la FCEI portent leurs propositions conjointes à l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - À la veille de l'augmentation des tarifs d'électricité d'Hydro-Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), Option consommateurs et l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité (AQCIE) rencontrent les partis politiques afin de présenter des propositions conjointes pour freiner la dérive réglementaire et éviter de frapper un mur tarifaire.

La demande initiale d'Hydro‑Québec, qui prévoyait des hausses de 4,8 % pour les clientèles d'affaires et industrielles et de 3 % pour la clientèle résidentielle pour la période 2026‑2028, a été revue à la baisse par la Régie de l'énergie. Alors que les hausses applicables aux entreprises avaient d'abord été réduites à 3,6 %, elles atteindront finalement 3,8 % en 2026, en raison de nouveaux calculs transmis par Hydro-Québec à la Régie. Du côté des citoyens, les hausses sont maintenues à 3 % en 2026 et 2027, mais portées à 2,9 % en 2028, plutôt que les 2,6 % précédemment prévus. Il est important de souligner que les hausses prévues pour 2027 et 2028 sont autorisées de façon provisoire, la Régie souhaitant compléter son analyse de la contestation des calculs d'Hydro‑Québec par l'AQCIE et le CIFQ. Ces décisions de la Régie montrent toute l'importance d'un tribunal spécialisé et indépendant pour protéger les consommateurs d'électricité.

Malgré ces ajustements, les dépenses et les investissements massifs d'Hydro-Québec exercent une pression très forte sur les tarifs d'électricité, avec des répercussions directes sur les entreprises, les individus et l'ensemble de l'économie québécoise. Les augmentations prévues demeurent supérieures à l'inflation et parmi les plus élevées des 20 dernières années.

Les 3 associations rappellent que l'électricité est un intrant essentiel pour les entreprises et un service de première nécessité pour les ménages. Dans un contexte de ralentissement économique, d'inflation persistante et d'incertitude accrue, ces hausses successives minent la compétitivité des entreprises, freinent l'investissement et accentuent le coût de la vie.

La situation actuelle découle d'une dérive réglementaire et d'une planification énergétique déficiente qui, si elle n'est pas corrigée rapidement, mènera à un véritable mur tarifaire pour l'ensemble des clients d'Hydro-Québec.

Cinq correctifs urgents réclamés

La FCEI, Option consommateurs et l'AQCIE rencontrent les porte-parole de tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ainsi que le cabinet du ministre de l'Énergie pour proposer cinq correctifs structurants :

Redonner la pleine liberté de moyens à la Régie de l'énergie dans l'exercice de son mandat;

Éliminer le plafond à la hausse annuelle des tarifs domestiques en s'assurant de mieux protéger les ménages par l'ajout d'une composante « énergie » au crédit d'impôt pour solidarité;

Permettre à la Régie d'évaluer les appels d'offres en approvisionnement d'électricité, y compris ceux autorisés par le gouvernement;

Retirer les éléments non essentiels des tarifs d'électricité;

Entamer une discussion publique sur l'interfinancement et le bloc patrimonial.

Les associations souhaitent que leurs propositions trouvent un écho auprès des partis politiques, alors que les investissements monstres d'Hydro-Québec occupent une place centrale dans la stratégie économique du gouvernement du Québec.

Citations

« La décision de la Régie de l'énergie a permis d'éviter le pire à court terme, mais la trajectoire tarifaire demeure profondément inquiétante pour les PME, qui font déjà face à une explosion de leurs coûts d'exploitation. Le gouvernement peut bien se frotter les mains à l'idée des annonces futures liées aux investissements massifs du plan d'Hydro‑Québec. Pendant ce temps, il oublie de spécifier que ce sont les PME qui en paieront la facture à même leurs hausses prochaines de tarifs d'électricité. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour corriger le cadre réglementaire », a déclaré François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

« Nous croyons qu'il est important d'avoir cette discussion au Québec en y incluant tous les acteurs concernés afin qu'ils puissent faire valoir leur point de vue. Pour assurer des tarifs plus équitables entre les consommateurs d'électricité, surtout dans un contexte où d'importants investissements sont à venir, il est essentiel de bien protéger les clientèles les plus vulnérables. La bonification du crédit d'impôt pour solidarité répond en partie à cet objectif », a souligné Christian Corbeil, directeur général chez Option consommateurs.

« Dans un contexte de concurrence nord-américaine accrue, la hausse continue des tarifs d'électricité affaiblit directement la compétitivité des industriels du Québec. Sans correctifs rapides, c'est la capacité d'investissement et la pérennité de nos usines qui sont menacées. Il est impératif que la Régie de l'énergie puisse exercer pleinement son rôle face au monopole qu'est Hydro-Québec et que chaque catégorie de clients québécois paie des tarifs d'électricité fondés uniquement sur le coût du service qui lui est rendu, tout en assurant un rendement raisonnable pour Hydro-Québec », a indiqué Jocelyn B. Allard, président de l'AQCIE.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos d'Option consommateurs

Option consommateurs est une association sans but lucratif ayant pour mission de défendre les droits et les intérêts des consommateurs. Elle s'intéresse de près aux questions liées aux finances personnelles, aux pratiques commerciales, aux services financiers, à la protection de la vie privée, à l'énergie, à l'endettement et à l'accès à la justice.

À propos de l'AQCIE

L'AQCIE (Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité), fondée en 1981, est une association qui représente les intérêts des plus importants consommateurs d'électricité à des fins industrielles établis au Québec. Ces industries, bien implantées dans les régions du Québec, consomment plus du tiers de l'électricité vendue par Hydro-Québec Distribution, correspondant à une valeur de plus de trois milliards de dollars par année.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected] ; Sylvie de Bellefeuille, directrice des services juridiques, Option consommateurs, Cell. : 514 777-6133, sdebellefeuille@option-consommateur; Jocelyn B. Allard, président de l'AQCIE, Cell. : 514 910-8027, [email protected]