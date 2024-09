OTTAWA, ON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le Centre antifraude du Canada (CAFC) et l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) mettent en garde les investisseurs contre la hausse des stratagèmes de récupération d'argent. La plupart de ces stratagèmes viennent s'ajouter à d'autres fraudes.

Dans ce type de stratagèmes, les fraudeurs affirment pouvoir rendre aux victimes les fonds qu'elles ont perdus. Ils tiennent une liste de victimes d'offres de placement frauduleuses et communiquent avec elles par téléphone, courriel ou médias sociaux, ou encore utilisent le référencement naturel. Ils disent qu'il y a des frais pour leurs services et, dans certains cas, demandent aux victimes d'avoir accès à distance à leur ordinateur ou appareil. À la fin, celles-ci ne reçoivent pas de fonds et d'autres sommes pourraient leur être volées.

Certains fraudeurs mentionnent l'OCRI ou ses prédécesseurs, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (MFDA) pour se donner une apparence de légitimité.

Dernièrement, des fraudeurs se sont fait passer pour des employés d'organismes de réglementation des investissements. Sachez qu'un employé de l'OCRI ne demandera jamais de paiement à un investisseur. N'envoyez jamais d'argent et, en cas de doute, communiquez avec le Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de la personne.

Les investisseurs doivent toujours vérifier de façon indépendante l'information qu'ils trouvent sur Internet. Ne vous fiez pas à des renseignements non sollicités et vérifiez toujours les antécédents, les compétences et les renseignements d'ordre disciplinaire des conseillers en investissements en consultant les rapports Info-conseiller de l'OCRI (rapports gratuits portant sur les conseillers actuellement autorisés auprès d'un courtier en placement) ou en faisant une recherche de renseignements sur leur inscription sur le site de l'ACVM.

Comment la population canadienne peut-elle se protéger?

Si vous avez déjà été victime d'une fraude, des fraudeurs pourraient vous cibler de nouveau en vous promettant de récupérer votre argent.

N'hésitez pas à raccrocher le téléphone.

Ne donnez jamais accès à votre ordinateur ou appareil à une personne que vous ne connaissez pas.

Adressez-vous toujours à une entreprise locale de bonne réputation pour faire réparer votre ordinateur ou appareil.

Ne payez jamais à l'avance pour obtenir un remboursement.

Le référencement naturel peut être utilisé pour faire apparaître des sites Web dans les premiers résultats d'une recherche en ligne. Ne présumez pas que le fait de figurer parmi les premiers résultats de recherche constitue une garantie de légitimité.

Si vous avez fourni des renseignements personnels ou autorisé l'accès à distance à votre ordinateur, suivez ces étapes pour vous protéger contre le vol d'identité.

Renseignez-vous sur les fraudes sentimentales et d'investissement et faites preuve de prudence pour éviter d'en être victime. Visitez les sites Web du CAFC et de l'OCRI régulièrement afin d'obtenir plus de conseils et d'informations.

Si vous pensez avoir été victime d'une telle fraude, communiquez immédiatement avec votre banque, la police locale, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le CAFC.

Faits en bref

Le CAFC a constaté que ces stratagèmes ont plus que doublé en 2023, occasionnant des pertes de plus de 1,6 million de dollars. Le CAFC estime que seulement 5 à 10 % des victimes signalent les cas de fraude.

Le CAFC est le dépôt central des données, des renseignements et de la documentation sur la fraude. Il fournit de l'information à jour, exacte et utile sur la fraude aux particuliers, aux entreprises, aux organismes d'application de la loi et aux gouvernements.

L'OCRI est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada . Il a pour mission de protéger les investisseurs, d'assurer une réglementation efficace et uniforme et de renforcer la confiance des Canadiens et des Canadiennes dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements.

. Il a pour mission de protéger les investisseurs, d'assurer une réglementation efficace et uniforme et de renforcer la confiance des Canadiens et des Canadiennes dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Le Bureau des investisseurs de l'OCRI publie de l'information destinée à aider les investisseurs à assurer la sécurité de leurs placements sur sa page intitulée Éviter les fraudes et protéger ses placements

