Hausse des loyers recommandée par le TAL : QS demande à la ministre Duranceau de plafonner à l'inflation

QUÉBEC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - À la veille de la rentrée parlementaire, Québec solidaire demande à la ministre Duranceau de poser un geste fort pour les 1,4 million de locataires québécois et plafonner la hausse du prix des loyers recommandée par le TAL au taux d'inflation pour l'année 2025 en déposant un projet de loi dès cette semaine.

« La ministre Duranceau ne peut rester immobile devant la menace d'une hausse record des prix des loyers. Alors que le contexte actuel nécessite une ministre qui cherche des solutions, elle baisse les bras et n'a rien de plus constructif à proposer aux locataires québécois que de déménager ! C'est irresponsable. » s'indigne M. Fontecilla. « Je l'invite à utiliser son pouvoir de manière exceptionnelle afin de plafonner la hausse du prix des loyers au taux d'inflation pour l'année 2025. Elle peut le faire en déposant un projet de loi et ainsi limiter les effets dévastateurs des hausses que les locataires recevront dans les prochaines semaines. Je suis prêt à collaborer avec elle et j'invite les autres oppositions à joindre leur voix à la mienne ».

« La crise du logement qui sévit partout au Québec ne va qu'empirer. C'est la ministre de l'Habitation et du Logement, elle ne peut rester les bras croisés alors que des millions de locataires québécois subissent les contrecoups de cette crise et vont considérablement s'appauvrir. » ajoute M. Fontecilla. Le député de Laurier-Dorion réitère la nécessité d'instaurer des solutions pérennes, dont un registre des loyers et un mécanisme de contrôle des loyers.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]