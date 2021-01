Hausse des loyers dans les résidences privées pour aînés - « Où est la ministre Blais pour protéger les aînés? » - Gabriel Nadeau-Dubois

QUÉBEC, le 22 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de freiner les effets pervers d'une possible hausse du prix des loyers dans la vie des aînés, Québec solidaire demande au gouvernement du Québec de mettre immédiatement en place un moratoire sur les augmentations de loyer dans les résidences privées pour aînés (RPA).

« Ça fait longtemps qu'un gel des loyers aurait dû être annoncé. Au Québec, on a ce que l'on appelle une ministre responsable des Aînés. Où est-elle lorsqu'il est temps d'empêcher de telles injustices? Que fait-elle présentement pour les protéger des propriétaires des grandes RPA? Il est grand temps que madame Blais sorte de sa cachette. À Québec solidaire, nous ne lâcherons pas le morceau », affirme Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire et responsable en matière d'Aînés.

Déjà, en 2016, le Protecteur du citoyen soulignait dans son rapport spécial sur les RPA que les hausses de loyers étaient un problème important.

« Le marché des résidences privées au Québec est de plus en plus contrôlé par de grands propriétaires immobiliers. Ces entreprises sont très profitables, elles peuvent se permettre de donner une pause à nos aînés au lieu d'utiliser la pandémie comme prétexte pour s'enrichir encore davantage. Le gouvernement doit les rappeler à l'ordre et leur interdire d'augmenter les loyers de nos aînés tant que la pandémie ne sera pas terminée », ajoute le député solidaire.

Québec solidaire formule cette demande alors qu'une première grande entreprise possédant de nombreuses RPA au Québec a annoncé sa volonté d'augmenter ses loyers jusqu'à 20% dans les prochains mois.

« Les loyers en résidences sont déjà très élevés. Bien des aînés n'ont pas les moyens de subir une augmentation. Et faire déménager des aînés en pleine pandémie, ce serait tout simplement inhumain! Les aînés du Québec ont été les premières victimes de la pandémie. En ces temps difficiles, la CAQ doit faire preuve de compassion et agir pour leur accorder ce répit », conclut le député de Gouin.

