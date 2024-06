Hausse des impôts sur les gains en capital pour les plus riches; La FTQ commente

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec se réjouit de la mesure fédérale d'imposition sur les gains en capital supérieur à 250 000 $ qui fera en sorte que le taux d'inclusion pour imposition passera de 50 % à 66,67 %. - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec accueille positivement la mesure fédérale d'imposition sur les gains en capital supérieur à 250 000 $ qui fera en sorte que le taux d'inclusion pour imposition passera de 50 % à 66,67 %. La FTQ invite les oppositions à se prononcer rapidement en faveur de la motion déposée aujourd'hui par la ministre des Finances Chrystia Freeland.

En plus de faire en sorte que les mieux nantis contribuent davantage au financement de l'état, cette mesure doit permettre à aider à bonifier les investissements sociaux, notamment pour l'accès aux logements, aux soins dentaires, aux services de garde ainsi que pour l'assurance médicaments publique et universelle que le fédéral souhaite mettre en place. Pour la FTQ, il s'agit d'un rattrapage fiscal nécessaire. Il est inconcevable que les plus riches ne puissent contribuer au développement collectif de notre société dont ils profitent que ce soit en soins de santé ou en éducation.

À la FTQ on estime que la ministre des Finances, en faisant passer le taux d'inclusion de 50 % à 66,67 % pour les gains en capital qui dépassent les 250 000 $, répond à un besoin d'équité longtemps réclamé par la centrale syndicale.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

