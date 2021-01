Hausse de l'optimisme des Canadiens à propos de leurs placements - surtout de ceux qui ont rencontré leur conseiller - par rapport au début de la pandémie de COVID-19

TORONTO, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Les résultats du sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia, diffusés aujourd'hui, indiquent que l'optimisme des épargnants a beaucoup augmenté par rapport au début de la crise, particulièrement du côté des Canadiens qui ont rencontré un conseiller.

Mesure de l'optimisme des épargnants, l'indice de confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia a bondi, passant de 100 en mai à 117 en novembre. Il a même atteint 130 chez ceux qui ont rencontré un conseiller durant cette période.

« La COVID-19 s'est révélée éprouvante à de nombreux égards pour les Canadiens. Il est facile de se laisser influencer par les événements négatifs. Les résultats du sondage témoignent du rôle essentiel que jouent les conseillers financiers en rassurant leurs clients, même durant une pandémie, ainsi qu'en leur offrant la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin pour conserver leurs placements et atteindre ainsi leurs objectifs financiers à long terme », a déclaré Neal Kerr, chef du réseau canadien de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

Selon le sondage, jusqu'à 82 % des Canadiens qui ont parlé avec leur conseiller au cours des six derniers mois ont indiqué que, grâce à cette rencontre, ils faisaient davantage confiance à leurs placements. À titre comparatif, seulement 56 % des investisseurs qui n'ont pas eu de contact avec leur conseiller durant cette période se sentaient en confiance.

Parmi les investisseurs sondés qui ont rencontré leur conseiller ces six derniers mois, 80 % ont affirmé que leur conseiller les aide à garder le cap sur leurs objectifs financiers, peu importe ce qui se passe sur les marchés.

Le sondage a également révélé ce qui suit à propos des personnes qui ont rencontré leur conseiller durant les six derniers mois :

85 % des répondants sont satisfaits de la manière dont leur conseiller a géré leurs placements;

85 % des répondants sont satisfaits de la façon dont leur conseiller a communiqué avec eux;

85 % des répondants trouvent importantes les recommandations formulées par un conseiller au moment de choisir un produit d'investissement;

90 % des répondants se disent très ou assez confiants dans leur capacité à financer leur retraite.

« La principale mission de Gestion mondiale d'actifs Scotia consiste à favoriser la réussite financière de ses clients en leur fournissant des solutions d'investissement remarquables et des conseils complets en matière de planification de patrimoine, a indiqué M. Kerr. Tous les conseillers financiers travaillent sans relâche pour aider leurs clients à composer avec les marchés et à ne pas dévier de leurs objectifs à long terme. »

À propos du sondage sur la confiance des investisseurs

Le sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia a été mené en ligne par Environics Research du 10 au 19 novembre 2020. Il a été effectué auprès de 1 024 Canadiens âgés de 25 ans et plus qui détiennent des actifs investissables d'au moins 25 000 $ (pour un ménage) et qui participent aux décisions de leur ménage en matière de placements. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre, de la région et des actifs investissables du ménage afin de dresser un portrait exact de la population.



À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de placements, notamment des fonds communs, des FNB ainsi que des solutions de placement pour le compte d'épargnants, de particuliers et d'institutions.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et des actifs d'environ 1,1 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

