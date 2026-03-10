Hausse de 2,9 % des exportations internationales de marchandises du Québec en décembre 2025

QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 2,9 % en décembre 2025 par rapport au mois précédent (+ 3,0 % en novembre). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à cette croissance mensuelle sont les aéronefs (+ 27,5 %), les moteurs d'aéronefs (+ 29,7 %), le mazout léger (+ 68,3 %), ainsi que l'or, l'argent, et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages (+ 619,4 %).

Parmi les produits dont les exportations ont diminué en décembre, on trouve notamment les machines et le matériel pour le commerce et les industries de services (- 45,9 %), les minerais et concentrés de cuivre (- 99,1 %), les carburants diesel et biodiesel (- 35,2 %), ainsi que les déchets et rebuts de métaux non ferreux (- 26,3 %).

Les exportations de l'ensemble de l'année 2025 ont fléchi de 4,9 % par rapport à celles de 2024.

Baisse de 6,9 % des exportations destinées aux États-Unis en 2025

Les exportations du Québec destinées aux États-Unis en 2025, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont affiché une baisse de 6,9 % par rapport à celles de 2024. Sur cette même base et pour la même période, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont progressé de 10,6 %. Par conséquent, les exportations totales, y compris celles à destination des États-Unis, ont diminué de 2,3 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Diminution de 7,7 % des importations internationales de marchandises du Québec en décembre 2025

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont connu un recul de 7,7 % en décembre 2025 par rapport à novembre (+ 5,3 % en novembre).

Les produits ayant le plus contribué à la baisse de ces importations sont les produits pharmaceutiques et médicinaux (- 32,9 %), les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium (- 73,1 %), les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie (- 57,6 %), ainsi que les minerais et concentrés de nickel (- 100,0 %).

En revanche, les importations de certains produits ont augmenté en décembre. C'est notamment le cas des pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial (+ 15,7 %), des camions légers, des fourgonnettes et des véhicules utilitaires sport, sans moteur électrique (+ 9,9 %), des minerais et concentrés de plomb et de zinc (+ 97,3 %), ainsi que des moteurs d'aéronefs (+ 54,2 %).

Les importations de l'ensemble de l'année 2025 ont crû de 4,7 % par rapport à celles de 2024.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 19 février 2026, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont progressé de 3,5 % en décembre 2025 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles augmenté de 0,8 %.

Pour l'ensemble de l'année 2025, les exportations de marchandises du Canada se sont repliées de 1,2 % par rapport à 2024, tandis que les importations restent pratiquement inchangées.

Exportations et importations internationales de marchandises1

(variations en pourcentage)



Variation mensuelle

Variation annuelle

Novembre

2025

Décembre

2025

2024 2025 Québec











Exportations 3,0

2,9

3,0 - 4,9 Importations 5,3

- 7,7

1,0 4,7













Canada











Exportations - 0,8

3,5

1,1 - 1,2 Importations 0,6

0,8

- 0,3 0,0

1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017).

Pour plus d'informations sur les principaux indicateurs économiques, consulter les Faits saillants économiques.

Liens utiles

Prochaine diffusion : 27 mars 2026

