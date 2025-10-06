MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal sonne l'alarme : les incendies liés aux batteries au lithium-ion ont augmenté de 195 % entre 2022 et 2024 sur le territoire montréalais. Ce chiffre préoccupant appelle à une action immédiate et concertée. On recense respectivement 24 incendies en 2022, 43 en 2023 et 71 en 2024.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine de la prévention des incendies du 5 au 11 octobre 2025, le SIM s'allie à 16 services de sécurité incendie du Québec pour sensibiliser la population aux risques bien réels associés à l'utilisation de ces batteries, omniprésentes dans les appareils du quotidien.

Des incendies liés aux batteries lithium-ion ont causé 13 décès et plus de 70 blessés à New York, et ont augmenté de 162 % à Toronto entre 2022 et 2024. Motivés par ces événements tragiques, les services québécois s'engagent à renforcer la prévention et à sensibiliser la population pour éviter que de tels drames se produisent ici.

Bien que les batteries au lithium-ion offrent des avantages technologiques, leur mauvaise utilisation comporte des risques. Pour répondre à cette réalité, le SIM lance une campagne de sensibilisation avec 145 activités dans l'agglomération : portes ouvertes, démonstrations, rencontres citoyennes et campagnes médiatiques.

Chaque geste compte. Chaque maillon de la chaîne de vigilance est essentiel. En adoptant les bons réflexes et en partageant l'information autour de nous, nous avons le pouvoir de prévenir les incendies, de protéger nos proches et de sauver des vies.

