MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La directrice adjointe, responsable de la Direction de la prévention et de la gestion intégrée des risques du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Chantal Bibeau, s'adressera aux médias concernant les risques associés aux batteries aux ions de lithium lors du lancement d'une mobilisation provinciale dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, le lundi 6 octobre 2025.

Des représentants des services incendie de l'Ange-Gardien, Bécancour, Blainville, Boisbriand, Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Joliette, Longueuil, MRC d'Autray, MRC de L'Islet, Repentigny, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Martine, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Donat, Sainte-Thérèse et Terrebonne seront également présents. Nous pourrons aussi compter sur la présence de nos partenaires, l'Association des gestionnaires en sécurité civile et incendie du Québec (AGSICQ), l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ) et la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Date : Le lundi 6 octobre 2025



Heure : 10 h 30



Lieu : Quartier général du SIM : 4040 Avenue du Parc, Montréal



Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Serivce de sécurité incendie de Montréal

Source et renseignements : Guy Lapointe Jr, Chef de la Division des communications - SIM, 514-216-4349, [email protected]