TORONTO, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Pour marquer la saison du partage, Hasbro Canada a fait don de 5 000 jeux de société SCRABBLE en français, d'une valeur de plus de 140 000 $, au programme de collecte de jouets de Noël de la Fondation communauté Montréal à cœur.

« Hasbro est honoré de faire équipe avec un organisme à but non lucratif comme la Fondation communauté Montréal à cœur pour répandre la joie auprès des enfants et des familles des communautés mal desservies pendant la période des Fêtes », dit Greg Ferguson, vice-président marketing de Hasbro Canada. « En faisant don de ces jeux, Hasbro aide à favoriser l'apprentissage, la croissance et la création de bons souvenirs. Les jeux Hasbro classiques comme SCRABBLE, MONOPOLY et CLUE ne sont pas que des moyens de rassembler les familles et les amis pour s'amuser et socialiser, ce sont également des moyens de favoriser l'apprentissage de l'alphabétisme, des mathématiques et de la résolution de problèmes. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du don fait par Hasbro à la Fondation communauté Montréal à cœur », dit Lorie Geddes-Reid, directrice de programme de la Fondation communauté Montréal à cœur. « Ces jeux seront distribués aux jeunes dans des écoles et dans des centres communautaires partout sur l'île de Montréal pour nous permettre de continuer notre mission visant à former une jeunesse résiliente grâce au sport, à l'éducation et au soutien communautaire. »

Hasbro a une fière et longue histoire en matière de soutien communautaire et d'aide aux plus démunis avec toutes sortes de projets philanthropiques comme du soutien financier, des dons de jouets et de jeux et le bénévolat de ses employés. Nous sommes guidés par notre mission philanthropique visant à encourager les conteurs de toutes générations, à avoir un impact durable et à semer la joie à travers le jeu.

