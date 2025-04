LET'S JUMP IN!

MISSISSAUGA, Ontario, 25 avril 2025 /CNW/ - Hasbro, une entreprise de premier plan spécialisée dans les jeux, les PI et les jouets, a annoncé aujourd'hui une excellente nouvelle de la marque PEPPA PIG : Maman Pig attend une FILLE! Cette nouvelle très attendue sur le genre, une première pour Hasbro, a été annoncée dans un épisode exclusif de Peppa Pig sur le site Web de Walmart au Canada.

Dans cet épisode de Les histoires de Peppa Pig présenté exclusivement sur le site Web de Walmart, intitulé « Baby Balloon », Peppa et George se demandent s'ils préféreraient un petit frère ou une petite sœur. Mais s'ils veulent connaître le sexe du bébé, ils devront attraper le ballon qui contient la réponse!

Une collection de nouveaux produits qui reflètent la famille croissante sera en vente exclusivement chez Walmart au Canada et aux États-Unis du 29 mai au 31 juillet 2025. Parmi les articles offerts en précommande à compter d'aujourd'hui, mentionnons deux exclusivités de Walmart, un bébé poupée interactif Oinks & Snuggles, la garde-robe de costumes de Peppa, ainsi que l'ensemble de cinq figurines de la famille de Peppa. À compter du 1er août 2025, tous les produits non exclusifs mettant en vedette le nouveau bébé seront disponibles à l'échelle nationale.

Dans la foulée des célébrations du 20e anniversaire de PEPPA PIG en 2024, l'agrandissement de la famille marque le début d'une nouvelle ère dans l'évolution de la marque. La révélation du sexe continue sur la dynamique créée par l'annonce de la grossesse de Maman Pig en février dans une entrevue exclusive sur le balado à succès Not Gonna Lie… avec Kylie Kelce et de nouveaux épisodes qui ont été diffusés en mars sur Treehouse.

Les amateurs du monde entier verront en grande primeur la nouvelle famille de cinq à compter du 30 mai 2025, dans le cadre de l'événement « Peppa Meets the Baby Cinema Experience » de PEPPA PIG. En partenariat avec Trafalgar Releasing, l'événement spécial comprendra 10 nouveaux épisodes « oinktastiques », six nouvelles chansons et des vidéos de musique. Vous trouverez de plus amples renseignements, y compris sur les billets pour ce lancement exclusif à l'adresse https://peppapigcinemaexperience.com/.

Pour obtenir les dernières nouvelles sur PEPPA PIG, veuillez consulter notre page YouTube. Vous pouvez également trouver la marque sur les médias sociaux sur Facebook, Instagram et TikTok.

À propos de P EPPA PIG

PEPPA PIG est une série télévisée britannique d'animation pour les enfants d'âge préscolaire qui compte dix saisons et est diffusée depuis 20 ans dans plus de 180 territoires. La série met en vedette Peppa Pig, un petit cochon effronté qui vit avec sa famille - son jeune frère George, Maman Pig et Papa Pig - et sa communauté diversifiée d'amis. À l'échelle mondiale, la marque établit des liens avec les consommateurs à chaque point de contact, de la télévision aux parcs thématiques en passant par le commerce de détail. En tant qu'ami de longue date, PEPPA PIG encourage les enfants à se rassembler et à explorer le monde qui les entoure, tout en les aidant à avoir la confiance nécessaire pour traiter chaque première étape comme une nouvelle aventure, du quotidien aux moments épiques.

À propos de Hasbro

Hasbro est une entreprise de premier plan spécialisée dans les jeux, les PI et les jouets dont la mission est de créer de la joie et un esprit de communauté grâce à la magie du jeu. Comptant plus de 164 ans d'expertise, Hasbro offre des expériences de jeu révolutionnaires et touche plus de 500 millions d'enfants, de familles et d'amateurs partout dans le monde, grâce à des jeux physiques et numériques, à des jeux vidéo, à des jouets, à des produits de consommation autorisés, à du divertissement localisé, à des films, à la télévision et plus encore.

Grâce à son approche axée sur les franchises, Hasbro libère de la valeur de ses propriétés intellectuelles nouvelles et anciennes, y compris MAGIC : THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS, MONOPOLY, HASBRO GAMES, NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH et PEPPA PIG, ainsi que des marques partenaires de premier plan. Grâce à son portefeuille de milliers de marques emblématiques et à son réseau diversifié de partenaires et de studios auxiliaires, Hasbro réunit les amateurs partout où ils se trouvent, des jeux sur table à l'écran.

Depuis plus d'une décennie, Hasbro est constamment reconnue pour sa responsabilité sociale d'entreprise, notamment en étant nommée l'une des 100 meilleures entreprises citoyennes par 3BL Media, un leader de l'industrie en 2025 selon JUST Capital, l'une des 50 entreprises les plus axés sur la collectivité aux États-Unis par Civic 50, et une marque qui compte selon Fast Company. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://corporate.hasbro.com ou @Hasbro sur LinkedIn.

