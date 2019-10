Hasbro Canada annonce son programme de recyclage de jouets et offre un service de recyclage gratuit de nos jeux et de nos jouets

« Grâce à l'expansion du programme de recyclage des jouets Hasbro au Canada, nous sommes maintenant en mesure de fournir aux consommateurs canadiens une solution durable pour recycler leurs jouets et leurs jeux », déclare Greg Ferguson, vice-président, Marketing, Hasbro Canada. « En choisissant les jouets et les jeux Hasbro, les consommateurs peuvent avoir l'assurance que nos produits sont de très grande qualité, sont fabriqués de façon responsable et peuvent être recyclés grâce à TerraCycle*. »

Les résidents canadiens peuvent en apprendre davantage sur ce programme à l'adresse https://www.terracycle.com/en-CA/brigades/hasbro-en-ca et en français à l'adresse https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/hasbro-fr-ca. Une fois inscrits, les participants peuvent emballer leurs jouets, imprimer une étiquette d'expédition gratuite et envoyer leur boîte à TerraCycle, qui triera et recyclera les produits. Le programme est ouvert à tous les jouets et jeux Hasbro, y compris les jeux de plateau, les jouets, les figurines, les poupées, les peluches et plus encore. Pour en savoir plus sur le programme de recyclage de Hasbro, on peut consulter le site suivant, en anglais : www.hasbrotoyrecycling.com.

Élargir l'héritage de durabilité de Hasbro



Ce programme s'appuie sur l'engagement de longue date de Hasbro en faveur de la durabilité environnementale. Grâce au centre d'excellence en durabilité (Sustainability Center of Excellence) de Hasbro, l'entreprise s'efforce de réduire son empreinte carbone et d'améliorer continuellement sa performance environnementale dans tous les aspects de ses activités. Hasbro concentre ses efforts environnementaux dans trois domaines clés : réduire l'impact environnemental des produits et de l'emballage, établir des partenariats avec des fournisseurs pour trouver et distribuer les produits Hasbro de manière écologique, et réduire l'empreinte environnementale de ses activités.

Pour en savoir plus sur les efforts de Hasbro en matière de RSE et de durabilité, consultez www.hasbro.com/csr et lisez notre rapport sur la RSE, Playing with Purpose (sites en anglais).

À propos de Hasbro

Hasbro (NASDAQ : HAS) est une entreprise mondiale de jeux et de divertissement qui s'engage à créer les meilleures expériences de jeu et de divertissement au monde. Qu'il s'agisse de jouets, de jeux, d'émissions de télévision, de films, de jeux numériques ou de produits de consommation, Hasbro offre au public diverses façons de découvrir ses marques emblématiques, notamment NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, MAGIC : THE GATHERING et POWER RANGERS, ainsi que ses principales marques partenaires. Grâce à ses filiales, Allspark Pictures et Allspark Animation, l'entreprise établit ses marques à l'échelle mondiale grâce à des récits et à du contenu de qualité sur tous les écrans. Hasbro s'engage à faire du monde un meilleur endroit pour les enfants et leurs familles grâce à la responsabilité sociale des entreprises et à la philanthropie. Hasbro occupe le 13e rang de la liste des 100 meilleures entreprises citoyennes de 2019 par CR Magazine, et a été nommée l'une des entreprises les plus éthiques au monde (World's Most Ethical Companies® ) par Ethisphere Institute au cours des huit dernières années. Pour en savoir plus, visitez www.hasbro.com et suivez-nous sur Twitter (@Hasbro) et Instagram (@Hasbro).

* En France, en Allemagne, au Brésil, au Canada et aux États-Unis, excluant Hawaï et l'Alaska.

Renseignements: Erin Pensa, 401 727-5385, Erin.Pensa@c.hasbro.com

