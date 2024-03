L'emblématique marque canadienne de burgers, fondée sur la personnalisation du gril, remercie ses clients en leur offrant 1 650 hamburgers gratuits, des rabais nostalgiques et des articles en édition limitée.

VAUGHAN, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - Harvey's célèbre 65 ans de burgers personnalisés avec le lancement de la Chasse au burger Harvey's. À partir d'aujourd'hui, la marque de burgers cachera 1 650 cartes de burgers gratuits près des établissements Harvey's et des lieux emblématiques du pays, y compris quatre cartes VIP qui donneront droit aux heureux gagnants de se procurer "un an de produits Harvey's gratuits".

Un clin d’oeil au restaurant Harvey's en 1959 et aujourd'hui, alors que la marque célèbre son 65e anniversaire. (Groupe CNW/Harvey’s)

Le 1er avril (sans blague !), la chaîne locale lance également une offre de Burger Original à 1,65 $, disponible sur l'application Harvey's pour une durée limitée, afin de célébrer le burger à l'origine de notre succès.

"Harvey's est honorée de célébrer 65 ans de création de burgers personnalisés, comme les aiment les Canadiens ", déclare Michael Nault, chef de l'exploitation de Harvey's Canada. "Notre offre d'approche personnalisée à chaque repas continue d'être ce qui nous pousse à aller de l'avant et nous sommes ravis d'inviter nos clients à nous aider à souligner l'occasion de diverses façons amusantes et engageantes."

En plus des célébrations, Harvey's lance des articles d'inspiration rétro en édition limitée et des t-shirts faits sur commande dès le 1er avril. Les Canadiens pourront faire imprimer leur propre nom dans le logo du pain burger emblématique de la marque. Pour chaque article vendu, cinq dollars seront versés à Arbres Canada, en appui à leur objectif collectif de planter 250 000 arbres d'ici 2026.

"Harvey's est un incontournable de nourriture de qualité et de bons souvenirs pour de nombreuses générations", déclare M. Nault. "Il est important pour nous que nos clients qui nous soutiennent depuis 65 ans, ainsi que nos futurs clients, se sentent impliqués lors de nos célébrations et continuent de prendre plaisir à faire de leur burger une belle création, et ce pour les années à venir."

Personnalisation maison

Harvey's a été fondée en 1959 par le Montréalais Richard Mauran, dont la vision d'un burger fait sur commande, grillé au charbon de bois et garni comme vous l'aimez, était une idée novatrice parmi les restaurants canadiens à service rapide. Près de 300 établissements plus tard, cette vision est toujours d'actualité, offrant des aliments de qualité faits sur commande et des millions de combinaisons de garnitures. En cours de route, l'entreprise a élargi son menu avec de nouvelles options à personnaliser, notamment des sandwichs au poulet, de la poutine et ses célèbres burgers Angus.

Les Canadiens qui souhaitent se joindre aux célébrations de Harvey's peuvent obtenir de plus amples renseignements en visitant le site harveys.ca.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Servant de délicieux burgers grillés à la flamme, faits de bœuf canadien à 100 % et garnis à votre goût, Harvey's est un incontournable des communautés canadiennes depuis 65 ans.

À propos de la Société de Recettes Illimitées

Fondée en 1883, la Société de Recettes Illimitées est la plus grande entreprise de restauration à service complet du Canada. La société franchise et/ou exploite certaines des marques les plus reconnues au pays, notamment Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Montana's, Kelseys, East Side Mario's, New York Fries, Bier Markt, The Landing Group of Restaurants, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel, Marigolds & Onions, Blanco Cantina, Añejo, et Fresh Kitchen + Juice Bar.

Les marques emblématiques de Recettes Illimitées ont fait de l'organisation un franchiseur de choix reconnu au niveau national. Vous trouverez de plus amples informations sur la Société à l'adresse suivante : www.recipeunlimited.com./fr

Renseignements: Jordan Blumberg, Strategic Objectives, [email protected] ; Solneige Diaz, Thara Communication, [email protected]