La marque emblématique de hamburgers dévoile l'union parfaite entre deux classiques canadiens

VAUGHAN, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Harvey's, la destination canadienne prisée pour des hamburgers cuits sur le gril garnis à votre goût, et des poutines classiques, est heureuse de dévoiler sa plus récente innovation au menu : la Poutine FRIDELLESMD. Cette création alléchante combine ses accompagnements les plus populaires : des rondelles d'oignon dorées et des frites croustillantes recouvertes d'une sauce riche et savoureuse et garnies de fromage en grains fondant. Offerte partout au pays pour une durée limitée, du 27 janvier au 30 mars 2025, la Poutine FRIDELLESMD est l'occasion de se laisser tenter par une version audacieuse de la cuisine canadienne réconfortante.

Harvey's Poutine Fridelles (Groupe CNW/Harvey’s)

« Harvey's a toujours célébré les saveurs que les Canadiens aiment, et la Poutine FRIDELLESMD ne fait pas exception », déclare Michael Nault, directeur de l'exploitation de Harvey's. « En combinant notre célèbre accompagnement de frites et de rondelles d'oignon, les FRIDELLESMD, à notre poutine emblématique, nous proposons aux Canadiens une version originale et propre à Harvey's d'un grand favori. »

Qu'est-ce qui rend la Poutine FRIDELLESMD si incontournable?

La combinaison parfaite : Un mélange harmonieux de frites croustillantes et de rondelles d'oignon dorées.

Le goût emblématique de la poutine : La sauce de Harvey's et le fromage en grains authentique rehaussent les saveurs.

Le caractère résolument canadien : Une nouvelle interprétation audacieuse d'un plat apprécié dans tout le pays, agrémentée d'une touche de créativité signée Harvey's.

Laissez-vous tenter par la Poutine FRIDELLESMD

La Poutine FRIDELLESMD est parfaite pour partager entre amis, se faire plaisir ou ajouter une touche d'originalité à votre repas. Accompagnez-la d'un hamburger cuit sur le gril de Harvey's ou savourez-la seule comme collation. Elle est conçue pour satisfaire vos fringales, créer des moments inoubliables et offrir une combinaison gagnante aux Canadiens et Canadiennes. Que ce soit pour un repas sur place, à emporter ou en livraison, essayez la Poutine FRIDELLESMD, offerte pour une durée limitée du 27 janvier au 30 mars 2025. Pour en savoir plus sur Harvey's, visitez le site https://www.harveys.ca/fr.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui sert les familles canadiennes depuis 1959. Servant de délicieux hamburgers grillés sur le feu, faits de bœuf canadien à 100 % et garnis à votre goût, Harvey's est un incontournable des communautés canadiennes depuis plus de 65 ans.

