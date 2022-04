Les golfeurs Dustin Johnson et Harold Varner III, de l'Équipe RBC, ont mis à l'épreuve leurs talents lors d'une compétition au bénéfice d'organismes de bienfaisance

HILTON HEAD ISLAND, S.C., le 14 avril 2022 /CNW/ - Au tournoi RBC Heritage 2022, Dustin Johnson de la Caroline du Sud a croisé le fer avec Harold Varner III de la Caroline du Nord lors d'une compétition amicale où habiletés et finesse étaient de la partie. Après une série de défis amusants qui ont attiré un grand nombre de spectateurs, Harold Varner III est arrivé en tête et a remporté un don de 10 000 $ de RBC, dont la moitié sera versée à la HV3 Foundation et l'autre, à la Heritage Classic Foundation.

« Le tournoi RBC Heritage est toujours une excellente occasion de nous amuser de l'amicale rivalité qui existe entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, au sein même de l'Équipe RBC, a déclaré Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Il était très divertissant de voir Dustin et Harold s'affronter, et formidable de voir Harold Varner III offrir son gain à un organisme de bienfaisance. »

Johnson et Varner III ont participé à trois défis : le coup lobé, le Carolinas Trivia et le coup « jeu de poches ».

« Participer au Carolinas Challenge n'est que l'une des occasions des plus intéressantes qui s'offrent à moi en tant que membre de l'Équipe RBC, a déclaré Harold Varner III, ambassadeur de l'Équipe RBC. J'ai eu beaucoup de plaisir à me mesurer à Dustin Johnson, un confrère de l'Équipe RBC ; de plus, pouvoir verser les gains à ma fondation ainsi qu'à la Heritage Classic Foundation rend cette victoire encore plus satisfaisante. »

Varner III a remporté le Carolinas Challenge en gagnant deux des trois défis - le coup lobé et le Carolinas Trivia - ainsi que le long coup roulé après que Johnson ait risqué le tout pour le tout à l'épreuve « jeu de poches ».

« Même si je n'ai pas remporté la victoire pour la Caroline du Sud, j'ai eu beaucoup de plaisir à me mesurer à mon confrère de l'Équipe RBC, Harold Varner III, a déclaré Dustin Johnson, ambassadeur de l'Équipe RBC. J'ai hâte de l'affronter de nouveau et, d'ici là, je m'exercerai à frapper de longs coups roulés ! »

