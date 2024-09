Symboles boursiers

La solution modernisée introduira en toute transparence un parcours de financement propulsé par l'IA pour les clients de Harley-Davidson et améliorera la flexibilité pour les concessionnaires



FAIRFAX, Va., le 23 sept. 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par Harley-Davidson Financial Services (Harley-Davidson) pour moderniser son système de constitution des dossiers de prêt. En remplaçant ses plateformes de TI disparates par la solution unifiée CGI Credit Studio*, Harley-Davidson se munira d'un processus de financement propulsé par l'intelligence artificielle (IA) qui offrira une plus grande flexibilité à ses concessionnaires et une expérience d'achat plus conviviale aux amateurs de moto.

« Au cœur de cette excitante collaboration avec CGI se trouve un engagement à faciliter le rêve de tout motocycliste qui désire posséder une Harley-Davidson, a indiqué Charles Do, vice-président principal, Harley-Davidson Financial Services. Parce que le nouveau système simplifiera le processus de financement et procurera un accès transparent et facile aux informations, celui-ci permettra aux clients de prendre des décisions éclairées et de se lancer dans leur prochaine aventure avec confiance. »

La nouvelle plateforme de financement de CGI prend en charge le cycle de vie complet du crédit. Cela permet à Harley-Davidson de simplifier son processus de financement pour les acheteurs en liant en toute transparence les étapes du processus de financement et en réduisant les étapes redondantes lors de la demande de prêt. Pour les concessionnaires, la plateforme réduira la fenêtre d'achat et améliorera la flexibilité lors des négociations. Ainsi, la collaboration entre concessionnaires et clients s'en trouvera favorisée, ce qui renforcera l'expérience client guidée par les faits. Le système permettra également aux acheteurs d'explorer le mode de vie du motocycliste grâce à des offres sur la marchandise Harley-Davidson et les expériences de conduite chez le concessionnaire.

Dans l'optique d'améliorer continuellement l'expérience pour ses concessionnaires et ses acheteurs, Harley-Davidson pourra, grâce à CGI Credit Studio, s'adapter de façon dynamique tout au long du processus de demande de prêt. Ceci lui permettra d'ajuster les préférences des clients et les conditions du marché afin d'accroître la satisfaction de même qu'offrir des taux de conversion plus favorables. Le système fournira continuellement de plus en plus de données nécessaires à la prise de décision afin de maximiser la valeur pour le client et le concessionnaire, et ce, en réduisant les pertes liées à l'arrière-guichet. Puisque CGI Credit Studio vise à réduire l'ensemble des coûts liés au projet de transformation, la solution de pointe de CGI simplifie l'environnement technologique et offre un rendement du capital investi sur les analyses de rentabilité pour une approche rationalisée de même qu'économique.

« Fondé sur les valeurs partagées d'innovation et d'engagement total à l'égard de l'expérience client, notre partenariat avec Harley-Davidson Financial Services permettra de lui offrir un nouveau système de constitution des dossiers de prêt. Celui-ci réimaginera le parcours de financement des clients de Harley-Davidson et générera de la valeur pour l'une des marques les plus prestigieuses au monde », a déclaré Tim Hurlebaus, président, Secteur privé et gouvernements locaux, CGI.

