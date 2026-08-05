Hard Rock Cafe et Coca-Cola® lancent le concours musical Hard Rock Rising destiné aux artistes émergents

Communiqué de presse complet

HOLLYWOOD, Floride, 5 août 2026 /CNW/ -- Hard Rock Cafe et Coca-Cola lancent aujourd'hui Hard Rock Rising. Le concours de musique couvre 34 pays et 64 Hard Rock Cafes pour permettre aux artistes émergents de lancer leur carrière.

Depuis plus de cinq décennies, des artistes montants et des légendes prennent la scène des Hard Rock Cafes. Coca-Cola a construit une plateforme mondiale pour les musiciens par l'entremise de Coke Studio L.A. Live. Maintenant, les deux marques unissent leurs forces pour aider les auteurs-compositeurs-interprètes, les groupes et les DJ à lancer leur carrière.

Les artistes émergents du monde entier peuvent participer au Hard Rock Rising pour un grand prix comprenant une séance d'enregistrement au Coke Studio, 10 000 $, un concert Hard Rock Orlando et plus encore.

Hard Rock Rising se déroule sous la forme d'une série de spectacles dans les Cafes participants. Les votes des fans locaux font avancer les artistes au tour à tour. L'équipe Coke Studio sélectionne ensuite un grand gagnant qui remporte une séance d'enregistrement, 10 000 $, un concert au Hard Rock Orlando et plus encore.

Les candidatures des artistes sont ouvertes jusqu'au 18 août, et les compétitions en direct auront lieu les 2, 9, 16 et 23 septembre. Le grand gagnant sera annoncé le 5 octobre.

« Les Hard Rock Cafes ont toujours rapproché les gens grâce au pouvoir de la musique avec des résidences d'artistes locaux, des événements à micro ouvert, des concours Battle of the Bands et des objets de collection issus de la culture pop », déclare Eric Martino, président de Hard Rock Cafe and Retail chez Hard Rock International. « Aujourd'hui, Hard Rock Rising est un prolongement naturel de cette mission qui consiste à donner aux artistes émergents les moyens de faire connaître leur musique originale. Avec Coca-Cola, nous sommes fiers d'offrir une plateforme où les musiciens peuvent être vus, entendus et célébrés dans leurs communautés et pour le gagnant, partout dans le monde. »

Le producteur exécutif Rob Rettberg, nommé aux prix GRAMMY et Juno et récompensé par plusieurs disques de platine, dirige l'équipe de Coke Studio.

« Ce partenariat tire parti de la portée inégalée et des scènes emblématiques de Hard Rock tout en combinant l'expertise de Coke Studio pour transformer des musiciens talentueux en la prochaine génération d'artistes de studio », déclare Rettberg.

La concurrence est amplifiée par une gamme complète de produits Hard Rock Rising, comme le menu à durée limitée avec des cocktails à base de produits Coca-Cola ou d'articles disponibles au Rock Shops® et sur shop.hardrock.com.

Pour prolonger la célébration de la musique et de l'expression de soi au-delà de la scène, Hard Rock s'associe à Cult of Individuality, la marque de streetwear reconnue pour ses racines dans la culture musicale. Ensemble, les marques lanceront un t-shirt Hard Rock Rising et une collection de vêtements comarqués.

Les artistes prêts à monter sur scène peuvent déposer leur candidature jusqu'au 18 août. Chaque candidature doit comprendre deux chansons originales. Pour les dépôts de candidature, le règlement, les informations relatives au concours et les Cafes participants, rendez-vous sur cafe.hardrock.com/hard-rock-rising.

SOURCE Hard Rock International

CONTACT : Jonathan Goldman, [email protected]