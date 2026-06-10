Hard Rock International lance son été du football avec la campagne « All Teams. One Place. » Campagne

Communiqué de presse complet

HOLLYWOOD, Floride, 10 juin 2026 /CNW/ - Hard Rock International a dévoilé aujourd'hui sa campagne « All Teams. One Place. » lancée à l'occasion du plus grand tournoi mondial de football de cet été, menée en partenariat avec Leo Messi, athlète aux records exceptionnels et ambassadeur de la marque Hard Rock. Couvrant l'ensemble des établissements Hard Rock à travers le monde, cette campagne rassemble les supporters grâce à : un tirage au sort mondial, dont le grand prix est une rencontre exclusive avec Messi et qui comprend plus de 300 autres prix, notamment des séjours au Hard Rock Hotel et des points du programme de fidélité Unity* ; des expériences exclusives dans la « Messi Legendary Suite » au Hard Rock Hotel New York et au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood ; un nouveau « Messi Legendary Burger » créé en collaboration avec la légende elle-même ; de nouveaux plats à partager d'inspiration internationale ajoutés pour une durée limitée ; des vêtements aux couleurs des pays de la Coupe du monde ; et de nouveaux articles dans la collection de produits dérivés « Messi » - le tout faisant partie d'une gamme légendaire.

La campagne mondiale « All Teams. One Place. » de Hard Rock rassemble les supporters du monde entier à l'approche du tournoi de cet été.

« Cet été verra se réunir les supporters du monde entier autour de leur amour du football et de leur fierté nationale », a déclaré Leo Messi. « J'ai toujours pensé que le football était un sport pour tous, et tout ce que mes amis de Hard Rock ont mis en place - suites d'hôtel, menus de café, maillots aux couleurs des nations - aide les supporters à afficher leur soutien à leur équipe et à regarder les matchs ensemble. »

« C'est la célébration par excellence du sport et de la communauté mondiale, et Hard Rock offre une ambiance dynamique et ouverte à tous les supporters, où qu'ils se trouvent », a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International et PDG de Seminole Gaming. « Que vous séjourniez dans une Messi Legendary Suite au Hard Rock Hotel New York ou au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, que vous dégustiez un Messi Legendary Burger dans l'un de nos cafés ou dans certains de nos hôtels à travers le monde, ou que vous tentiez votre chance pour rencontrer Leo en personne grâce à notre tirage au sort, Hard Rock est le lieu de rendez-vous de tous les supporters, de toutes les équipes et de tous les moments de cet été historique. »

Pour donner vie à cette campagne, Messi apparaît dans un nouveau spot publicitaire tourné au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, qui incarne la passion et l'esprit international de la célébration « All Teams. One Place. » de Hard Rock.

Pour plus d'informations sur le programme de « All Teams. One Place. », de Hard Rock, rendez-vous sur hardrock.com/allteamsoneplace.

*Consultez le règlement officiel du tirage au sort pour savoir comment participer. Le tirage au sort a lieu du 15 juin au 31 juillet 2026. Le grand prix comprend une rencontre avec Leo Messi, un billet d'avion aller-retour pour deux personnes et un séjour de deux nuits au Guitar Hotel à Hollywood, en Floride.

SOURCE Hard Rock International

CONTACT : GOLIN, Jonathan Goldman, 347 838-0752, [email protected]