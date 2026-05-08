Communiqué de presse complet

MIAMI, 8 mai 2026 /CNW/ - Le comité hôte de Miama pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC annonce aujourd'hui une collaboration historique désignant le Seminole Hard Rock Casino comme partenaire officiel de Miami, ville hôte de la Coupe du Monde de 2026MC, renforçant la plateforme de Miami en tant que destination mondiale pour le sport, la culture et le divertissement de classe mondiale.

Le comité hôte de Miami pour la Coupe du Monde de la FIFAMC nomme le Seminole Hard Rock Casino en tant que partenaire officiel de Miami, ville hôte de la Coupe du Monde 2026MC (PRNewsfoto/Hard Rock International) Le Seminole Hard Rock Casino créera des expériences mémorables pour les supporters à Miami qui capteront l'énergie et l'esprit de la Coupe du Monde de la FIFA (PRNewsfoto/Hard Rock International)

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 unit la planète à travers le sport, et l'équipe du Seminole Hard Rock Casino ne saurait être plus fière d'accueillir les supporters en Floride en tant que partenaire officiel de Miami, ville hôte de la Coupe du Monde 2026 », déclare Jim Allen, président du conseil de Hard Rock International et chef de la direction de Seminole Gaming, et membre du conseil d'administration du comité hôte de Miami. « Avec notre destination à quelques minutes de l'effervescence locale du Miami Stadium, nous sommes particulièrement bien placés pour prolonger le fandom au-delà du terrain et rendre l'expérience fabuleuse pour ceux qui voyagent dans le sud de la Floride pour le tournoi. »

En tant que partenaire officiel de Miami, ville hôte de la Coupe du Monde 2026, le Seminole Hard Rock Casino offrira une expérience éphémère au FIFA Fan Festival™ Miami au Bayfront Park du 13 juin au 5 juillet 2026, où les fans pourront interagir avec la marque, s'inscrire au programme Unity Rewards et profiter de promotions surprises et de spectacles.

Seminole Hard Rock Casino Hollywood organisera des événements thématiques et une programmation pour les fans pour prolonger la passion du tournoi au-delà du stade, et soutiendra le plan de mobilité du comité hôte de Miami grâce à un réseau élargi de navettes vers le stade de Miami.

« Seminole Hard Rock Casino a toujours voulu rassembler les gens grâce à la puissance de la musique, du divertissement et d'expériences inoubliables », déclare Keith Sheldon, président du divertissement et de la gestion de la marque pour Hard Rock International et Seminole Gaming. « Alors que les amateurs de foot se réuniront en Floride pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous sommes ravis de participer à la célébration et de créer des expériences mémorables pour les fans à Miami qui reflètent l'énergie et l'esprit global de cet événement historique. »

« Accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026ne se limite pas aux matchs, c'est aussi créer une expérience de destination complète pour les fans », déclare Rodney Barreto, président du comité hôte de Miami pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC. « Le leadership du Seminole Hard Rock Casino en matière d'hospitalité, de spectacles et de jeux jouera un rôle important pour dynamiser la région et étendre la célébration dans tout le sud de la Floride, nous aidant à offrir une expérience inoubliable aux fans du monde entier. »

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SOURCE Hard Rock International

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