Ce projet est évalué à près de 80 millions $ et bénéficie de la contribution de plusieurs partenaires dont les municipalités participantes par le don d'un terrain, de donateurs privés, de Desjardins Entreprises et de la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

Le projet en bref :

Construction de 50 immeubles de 8 logements de qualité, à prix abordable, adaptés aux besoins des personnes autonomes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou connaissant un trouble de spectre de l'autisme (TSA);

Les 400 logements, de type 3 ½ et 4 ½ seront répartis dans 40 à 50 municipalités, à travers 5 régions du Québec - Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec, Mauricie et Beauce;

De ces 50 immeubles, déjà 4 projets sont en planification pour 2021 dans les villes de Magog , Sherbrooke , East-Angus et Cowansville ;

, , et ; Les occupants bénéficient du programme de supplément au loyer (PSL) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Modèle de financement innovant :

Une ville, une municipalité ou une entreprise fait un don de terrain;

Des donateurs privés font un don à Han-Logement (reconnu comme organisme de charité);

Les dons privés peuvent être étalés sur une période allant jusqu'à 5 ans;

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ porte à 11,7 M$ les sommes disponibles dans un fonds d'investissement qui octroie des prêts de capital patient, remboursables sur un horizon de 15 ans;

Desjardins Entreprises et la Caisse d'économie solidaire Desjardins financent le prêt conventionnel pour les immeubles construits.

Citations

« Nous avons un modèle d'affaires novateur, économiquement viable et autonome puisque les revenus de loyers couvrent 100 % des coûts d'opération. Par ailleurs, le concept d'habitations sociales que nous proposons tient compte des nouveaux enjeux de distanciation en offrant des immeubles de huit logements sur un seul niveau et sans aires communes. Le plan de développement que nous annonçons aujourd'hui en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et nos autres collaborateurs, pour les années 2021-2026 comprend deux phases. La première, de 2020 à 2023, prévoit la construction de 160 logements principalement dans deux nouveaux pôles de développement de la Montérégie (Saint-Hyacinthe et Granby) et du Centre-du-Québec (régions de Drummondville et Victoriaville). Ces logements seront construits dans un rayon de 50 km autour de la ville centre. La deuxième phase, de 2024-2026, prévoit quant à elle 240 nouveaux logements dans deux autres régions, la Mauricie (région de Trois-Rivières) et la Beauce (régions de Saint-Georges et Thetford Mines). Comme nous l'avons toujours fait, nous voulons faire du bien une ville à la fois, une personne à la fois. »

Paul Champagne,

directeur général de OBNL Han-Logement

« Depuis 2017, notre engagement auprès de Han-Logement a permis de réaliser quelque 70 unités principalement en Estrie. Je suis fier d'avoir incité M. Champagne à poursuivre son modèle dans d'autres régions du Québec où les besoins sont aussi importants et où les services connexes pour ce type de clientèle sont bien établis. Aujourd'hui, c'est avec enthousiasme que nous portons à 11,7 millions $ les sommes disponibles pour l'expansion de ce modèle d'affaires qui nous permet de consolider notre rôle dans le secteur du logement social et abordable avec un partenaire qui a clairement démontré sa capacité à développer des bâtiments de qualité. »

Normand Bélanger,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« L'approche développée par Han-Logement est innovante et répond à des besoins réels dans nos communautés. Adaptée aux régions, je souhaite la réalisation de leurs projets. »

Jacques Demers,

maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la MRC de Memphrémagog et

président de la Fédération québécoise des municipalités

À propos de OBNL Han-Logement

OBNL Han-Logement est un organisme fondé en 2002, dont le siège social est situé à Magog, avec pour mission d'améliorer les conditions d'habitation des personnes autonomes qui ont un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un TSA et dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L'organisme à but non lucratif propose des logements de qualité, à prix abordable et adapté à leurs besoins. À ce jour, Han-Logement compte 106 logements répartis dans 16 immeubles en Estrie. Les villes intéressées à accueillir un projet peuvent consulter le site à www.hanlogement.org

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2020, il comptait 58 projets en développement d'une valeur de 3,7 milliards de dollars, 80 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et 115 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec. www.fondsimmobilierftq.com

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

