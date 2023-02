Hamilton ETFs continuera de tirer parti des services de CIBC Mellon en matière de garde, de comptabilité de fonds, de service de FNB, de prêt de titres et de traitement et de règlement des opérations de change.

TORONTO, le 9 févr. 2023 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que Hamilton Capital Partners Inc. (Hamilton ETFs) a prolongé son recours aux services de garde, de comptabilité de fonds, de gestion de fonds négociés en bourse (FNB), de prêt de titres, de traitement et de règlement des opérations de change de CIBC Mellon, ainsi que l'accès aux données sur les placements par l'intermédiaire de la plateforme de données sur les placements NEXENMD. Hamilton ETFs est l'un des gestionnaires de FNB dont la croissance est la plus rapide au Canada. Le gestionnaire offre une gamme de FNB novateurs conçus pour aider les investisseurs canadiens et leurs conseillers financiers à tirer davantage de leurs portefeuilles.

« Le savoir-faire et le service à la clientèle exceptionnel de CIBC Mellon nous ont été précieux dans le cadre de l'élaboration de nos solutions novatrices pour aider nos investisseurs à atteindre leurs objectifs de placement. En tirant parti du modèle d'exploitation de CIBC Mellon et de la solidité de son réseau mondial d'entreprises, nous sommes en mesure de nous concentrer sur notre principale priorité, qui consiste à maximiser le revenu et la croissance pour nos investisseurs », a déclaré Jennifer Mersereau, associée principale, cofondatrice et chef de l'exploitation, Hamilton ETFs.

« Nous sommes heureux de soutenir la croissance et le succès continus de Hamilton ETFs dans un contexte de volatilité et de complexité croissantes sur les marchés financiers d'aujourd'hui, a déclaré Ronald C. Landry, chef, Produits et services de FNB canadiens, CIBC Mellon. Ce renouvellement témoigne de la solidité des équipes de service à la clientèle, de la technologie de pointe et de l'infrastructure souple de CIBC Mellon, alors que nous maintenons notre réputation de chef de file du marché des services de FNB. »

À propos de Hamilton Capital Partners Inc. (Hamilton ETFs)

Hamilton ETFs est un gestionnaire de placements canadiens spécialisé dans le secteur mondial des services financiers. Comptant un actif sous gestion de plus de 2 milliards de dollars, la société offre une gamme de fonds négociés en bourse, y compris des mandats fondés sur des règles et des mandats gérés activement. Hamilton ETFs est également un commentateur actif du secteur mondial des services financiers; les plus récents points de vue de la société se trouvent à l'adresse www.hamiltonetfs.com/insights-commentary .

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 décembre 2022, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 2 400 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon, dont les actifs sous garde et/ou sous administration se chiffraient à 44 300 milliards de dollars américains au 31 décembre 2022. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com.

