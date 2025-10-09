Une plateforme technologique unique en son genre reconnue pour son impact sur la sécurité, la fiabilité et la transparence du transport scolaire

CINCINNATI, 9 octobre 2025 /CNW/ - First Student, l'entreprise qui établit la norme en matière d'innovation dans le transport scolaire, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme technologique exclusive, HALO™, a été nommée dans la liste des meilleures inventions de 2025 de TIME. HALO est reconnue dans la catégorie Transport pour avoir transformé la façon dont les districts scolaires, les familles et les conducteurs font l'expérience du transport scolaire grâce à son utilisation de l'IA avancée, des données en temps réel et de l'analyse prédictive pour créer des trajets plus sécuritaires, plus intelligents et plus connectés entre les élèves et l'école.

HALO a été mise au point pour s'attaquer aux systèmes fragmentés, un problème de longue date dans le transport scolaire. Avant de se doter d'une plateforme unifiée, First Student travaillait avec de multiples fournisseurs et processus manuels pour gérer ses systèmes de transport. HALO unifie tous les aspects des opérations de transport de la maternelle à la 12e année, y compris les caméras alimentées par l'IA, l'acheminement, la paie, le suivi des véhicules, la navigation, l'entretien, la formation des conducteurs, la sécurité des étudiants et les communications, en un seul système intégré.

« Dès le départ, notre objectif avec HALO était de repenser à quoi le transport scolaire pourrait ressembler si la technologie fonctionnait vraiment au service des élèves et des familles », a déclaré Sean McCormack, chef de l'information chez First Student. « Cette reconnaissance de TIME valide cette vision. HALO est plus qu'une simple plateforme, c'est une façon de rendre les déplacements plus sécuritaires, les communications plus claires et les opérations plus intelligentes pour les districts scolaires partout en Amérique du Nord. »

Contrairement aux systèmes traditionnels, HALO est la première plateforme entièrement unifiée conçue spécialement pour le transport de la maternelle à la 12e année. Grâce à l'expérience et à l'expertise inégalées de First Student en matière de transport scolaire, HALO élimine les silos opérationnels, maximise les performances et permet aux districts de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides. Depuis son introduction, HALO a aidé les districts à réaliser des améliorations mesurables en matière de sécurité, d'efficacité et de fiabilité, notamment une réduction de 28 % de la fréquence des accidents, une diminution de 27 % des incidents comportementaux des étudiants et un taux de réussite au premier test CDL de 90 % pour les conducteurs.

HALO transforme la façon dont le transport scolaire est géré, offrant une visibilité de bout en bout et des renseignements exploitables aux administrateurs, une navigation améliorée, des outils de sécurité et des rapports pour les conducteurs, ainsi qu'un suivi et des alertes en temps réel pour les parents.

« HALO incarne la mission de First Student d'offrir une expérience de transport scolaire exceptionnelle aux élèves, aux conducteurs, aux familles et aux districts », a déclaré John Kenning, chef de la direction et président de First Student. « Cette reconnaissance témoigne également de la vision et du leadership de Sean McCormack, dont l'équipe a construit HALO de A à Z. Avec HALO, nous avons constaté moins d'accidents, moins d'incidents comportementaux et des trajets plus calmes qui donnent aux étudiants le meilleur départ et la meilleure fin de leur journée. Le fait de figurer sur la liste des meilleures inventions 2025 de TIME démontre clairement comment First Student met en pratique notre valeur d'établir la norme la plus élevée en matière de transport scolaire avec HALO. »

Entièrement développée à l'interne, HALO est en cours de déploiement dans l'ensemble des activités de First Student et du parc actuel d'environ 46 000 véhicules, et sera installée sur tous les nouveaux autobus et véhicules. La plateforme, qui fait déjà l'objet d'une adoption rapide, servira plus de 20 000 écoles en Amérique du Nord, ce qui aura une incidence sur les 2,75 millions d'élèves qui utilisent quotidiennement des véhicules First Student et les près de 50 000 conducteurs de l'entreprise. La conception évolutive de HALO permet à First Student de continuer à étendre et développer ses activités sur les marchés des autobus scolaires aux États-Unis et au Canada.

First Student réinvente l'expérience de l'autobus scolaire avec 5,5 millions d'élèves qui se déplacent chaque jour en Amérique du Nord. En tant que leader incontesté du transport d'élèves de la maternelle à 12 ans, l'entreprise est sur la bonne voie pour effectuer 1 milliard de trajets au cours de l'année scolaire 2025-2026, assurant ses transports avec fiabilité, inspirant confiance et apportant une tranquillité d'esprit aux familles et aux districts scolaires. Appuyée par une main-d'œuvre de conducteurs hautement qualifiés et une flotte de pointe d'environ 46 000 véhicules, y compris des autobus électriques, First Student est un partenaire axé sur la mission dans le domaine de l'éducation. Nommée l'une des entreprises les plus novatrices de 2025 par Fast Company, First Student offre des services de pointe, y compris des services de transport adapté, d'optimisation des itinéraires grâce à l'IA, d'électrification du parc automobile, de services d'entretien de véhicules et de services d'affrètement. L'impact de First Student va au-delà de la logistique : chaque trajet est conçu pour être un espace sécuritaire et solidaire où les étudiants peuvent commencer leur journée avec une excellente expérience. Grâce à l'innovation, First Student est le moteur de l'avenir du transport scolaire un trajet à la fois.

