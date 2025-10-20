First Student et Samsara donnent le coup d'envoi de la Semaine nationale de la sécurité des autobus scolaires avec une nouvelle norme de sécurité, de performance et d'engagement communautaire.

CINCINNATI, 20 octobre 2025 /CNW/ - First Student, l'entreprise qui établit la norme en matière d'innovation dans le transport scolaire, est fière de se joindre aux écoles et aux communautés de tout le pays pour célébrer la Semaine nationale de la sécurité des autobus scolaires, du 20 au 24 octobre 2025.

L'entreprise marque cette semaine par une journée de la technologie et des analystes à la Bourse de New York le lundi 20 octobre, où First Student participera à la cérémonie de clôture. Ce moment important souligne le rôle de chef de file de First Student en matière d'innovation dans le domaine de la sécurité. Lors de l'événement, First Student mettra en lumière HALO™, sa plateforme technologique brevetée qui intègre tous les aspects des opérations, désormais enrichie d'une solution technologique avancée alimentée par l'IA grâce à son partenariat stratégique avec Samsara. Ensemble, HALO et Samsara proposent des trajets plus intelligents, plus sûrs et plus connectés aux 5,5 millions de trajets d'élèves que First Student prend en charge chaque jour. Un bus scolaire électrique First Student sera également présent sur le site pour des démonstrations en direct, afin de montrer comment la technologie remodèle l'expérience quotidienne des conducteurs, des élèves, des familles et des écoles.

« La sécurité est notre valeur fondamentale, la responsabilité de chacun, et rien ne compte plus que la protection des enfants que nous transportons, a déclaré John Kenning, chef de la direction et président de First Student. La Semaine nationale de la sécurité des autobus scolaires est le moment idéal pour renforcer notre engagement et vivre notre valeur qui consiste à établir les normes les plus élevées dans tout ce que nous faisons. Grâce à HALO, alimenté par la solution technologique de pointe de Samsara en matière d'IA et de gestion de flotte, nous réimaginons l'expérience des autobus scolaires, afin que chaque élève arrive à l'école en toute sécurité, à l'heure et prêt à exploiter tout son potentiel. »

Dans l'ensemble de son parc automobile d'environ 46 000 véhicules, First Student combine une formation rigoureuse des conducteurs, une maintenance proactive et des technologies de sécurité alimentées par l'IA pour créer le trajet le plus sûr possible. Des fonctionnalités telles que la détection des risques en temps réel, l'évitement des collisions et l'analyse prédictive accompagnent les conducteurs, offrent une visibilité aux districts et permettent aux parents d'avoir l'esprit tranquille.

Tout au long de la semaine, First Student partagera des rappels de sécurité essentiels pour les familles et les automobilistes, y compris la façon d'utiliser en toute sécurité les signaux d'arrêt escamotables des bus scolaires, d'éliminer les distractions au volant et de favoriser des pratiques de montée à bord sûres.

« La Semaine nationale de la sécurité des autobus scolaires nous rappelle que la sécurité commence par les gens et qu'elle est renforcée par l'innovation technologique, a commenté Heather Miranda, vice-présidente senior du risque chez First Student. Grâce aux renseignements alimentés par l'IA de HALO, nous équipons nos conducteurs et nos districts d'outils qui rendent chaque trajet plus sûr et plus prévisible, tout en donnant aux parents et aux communautés l'assurance que leurs élèves sont entre de bonnes mains. »

La Semaine nationale de la sécurité des bus scolaires est coordonnée par l'Association nationale pour le transport scolaire (NAPT). Le thème de cette année est « La sécurité d'abord, la sécurité toujours », choisi parmi les contributions au concours annuel d'affiches pour les élèves.

Pour en savoir plus sur HALO™ et sur les innovations de First Student en matière de sécurité alimentée par l'IA grâce à son partenariat stratégique avec Samsara, visitez le site www.firststudentinc.com/halo.

À propos de First Student

First Student réinvente l'expérience de l'autobus scolaire des 5,5 millions d'élèves qui se déplacent chaque jour en Amérique du Nord. En tant que leader incontesté du transport d'élèves de la maternelle à 12 ans, l'entreprise est sur la bonne voie pour effectuer 1 milliard de trajets au cours de l'année scolaire 2025-2026, assurant ses transports avec fiabilité, inspirant confiance et apportant une tranquillité d'esprit aux familles et aux districts scolaires. Appuyée par une main-d'œuvre de conducteurs hautement qualifiés et une flotte de pointe d'environ 46 000 véhicules, y compris des autobus électriques, First Student est un partenaire axé sur la mission dans le domaine de l'éducation. Récemment nommée l'une des entreprises les plus novatrices de 2025 par Fast Company, First Student offre des services de pointe, y compris des services de transport adapté, d'optimisation des itinéraires grâce à l'IA, d'électrification du parc automobile, de services d'entretien de véhicules et de services d'affrètement. L'impact de First Student va au-delà de la logistique : chaque trajet est conçu pour être un espace sécuritaire et solidaire où les étudiants peuvent commencer leur journée avec une excellente expérience. Grâce à l'innovation, First Student est le moteur de l'avenir du transport scolaire un trajet à la fois.

