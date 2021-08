« Nous continuons d'investir dans notre plaque tournante mondiale à Calgary, où nous comptons le plus de départs, de destinations et de sièges. Nous sommes ravis de voir le décollage d'aujourd'hui, alors que nous poursuivons nos efforts de reconstruction de notre réseau transatlantique, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. La liaison entre Calgary et Amsterdam offre aux voyageurs des deux côtés de l'Atlantique un meilleur accès aux destinations canadiennes et européennes, et renforce les liens entre les deux pays sur le plan des voyages et du tourisme. »

Avant le départ du vol WS20 de Calgary, le lancement du nouveau service a été souligné par Chris Hedlin, vice-président de la planification du réseau chez WestJet; Rajan Sawhney, ministre des Transports de l'Alberta; George Chahal, conseiller de la Ville de Calgary pour le quartier 5; Chris Miles, vice-président des opérations et de l'infrastructure de l'autorité aéroportuaire de Calgary; et David Goldstein, chef de la direction de Travel Alberta, ainsi que par d'autres invités à bord du vol.

« Le transport aérien jouera un rôle clé dans la reprise économique de l'Alberta à la suite de la pandémie, a affirmé Rajan Sawhney, ministre des Transports de l'Alberta. Je suis ravie de voir WestJet se lancer dans un nouveau partenariat qui permettra de proposer plus d'options aux voyageurs, de stimuler le tourisme et d'apporter un soutien indispensable à l'industrie locale de l'aviation. »

Pour le moment, le nouveau service de WestJet est offert deux fois par semaine, mais il le sera trois fois par semaine à compter du 9 septembre. Tous les vols seront effectués à bord du 787 Dreamliner de WestJet, qui intègre la cabine Affaires de WestJet avec des modules équipés de sièges inclinables à plat, des repas sur demande et le service attentionné et primé de WestJet.

De plus, grâce à l'accord élargi de partage de codes entre WestJet et KLM Royal Dutch Airlines, les invités ont désormais un accès pratique à partir de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam (AMS) vers 18 villes en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni.

Détails du service de vols de WestJet entre Calgary et Amsterdam :

Itinéraire Fréquence Date de début Calgary - Amsterdam 2 vols par semaine Du 5 août au 5 septembre 2021

3 vols par semaine Du 9 septembre au 31 octobre 2021 Amsterdam - Calgary 2 vols par semaine Du 6 août au 6 septembre 2021

3 vols par semaine Du 10 septembre au 1er novembre 2021

Autres citations

« L'ajout de vols directs vers l'Europe implique une affluence de visiteurs internationaux en Alberta, c'est-à-dire des visiteurs qui dépensent de l'argent et soutiennent des emplois partout dans la province. De plus, la création de la liaison entre Amsterdam et Calgary implique une augmentation des possibilités pour l'industrie touristique locale, ce qui favorise la croissance économique et la diversification », a expliqué Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation de l'Alberta.

« Nous souhaitons chaleureusement welkom au nouveau service de liaison de WestJet entre Calgary et Amsterdam, a ajouté Chris Miles, vice-président des opérations et de l'infrastructure de l'autorité aéroportuaire de Calgary. Une telle capacité supplémentaire permet à un plus grand nombre d'Albertains de visiter la belle ville européenne et d'accéder par correspondance à d'autres destinations du monde. Il s'agit également d'une excellente nouvelle pour les voyageurs internationaux qui désirent explorer Calgary et les environs, car les restrictions de déplacement devraient s'assouplir à l'automne. »

« Nous sommes ravis du retour d'importants itinéraires aériens internationaux vers l'Alberta, a déclaré David Goldstein, chef de la direction de Travel Alberta. Bien que nous entretenions depuis longtemps une relation chaleureuse avec les voyageurs néerlandais qui cherchent à explorer notre région du monde, Amsterdam est également un centre névralgique pour les voyageurs de toute l'Europe. Nous avons hâte de travailler avec la compagnie aérienne WestJet alors qu'elle élargit ses itinéraires mondiaux vers l'Alberta. »

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec 3 avions, 250 employés et 5 destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

